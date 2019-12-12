Rus kadın vücut geliştirici erkeklere taş çıkartıyor!
28 yaşındaki Rus vücut geliştirici Natalya Kuznetsova, 42 yaşındaki kocasından bile büyük olan pazularıyla görenleri şoke ediyor.
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Henüz 14 yaşındayken spora başlayan Natalya Kuznetsova, kaslı vücuduyla görenleri hayrete düşürüyor.
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Dünyadaki kol dayama, bench press ve deadlift alanlarında şampiyonlukları olan Rus profesyonel bir vücut geliştiricisi Natalya, 1,70 boyunda ve 102 kilo ağırlığında.
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15 yaşında Zabaykalsky Krayı bölgesinin şampiyonu olan aşırı kaslı vücuduyla erkeklere taş çıkartan Natalya'nın açıklamaları da vücudu kadar çarpıcı.
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Şu anda 28 yaşında olan Rus dünya şampiyonu vücut geliştiricisi Nataliya Kuznetsova, on yıl önce tanıştığı 42 yaşındaki kocası Yusif Eyvazov'da ile ilgili, "Kocamın pazuları benimkinden küçük olabilir. Onun daha küçük pazuya sahip olması umurumda değil, önemli olan 'karşılıklı sevgi ve destektir" dedi.
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'Ürkek küçük bir fareydim'
Moskova'da yaşayan Natalya Kuznetsova, kadınlara kendilerine güvenmelerini öğütlüyor. Spor yapmaya başlamadan önce 'ürkek küçük bir fare' olduğunu da ekliyor. Spor yaparken kaslı vücudunu Instagram hesabından hayranlarıyla paylaşmaktan geri durmuyor.
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Paylaşımlarına beğeni yağıyor
Paylaşımlarına binlerce beğeni ve yorum gelen Rus vücut geliştiricinin vücudu özellikle uzun yıllarını vücut geliştirmeye harcayan erkekleri kıskandırıyor. (Fanatik)