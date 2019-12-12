Rus kadın vücut geliştirici erkeklere taş çıkartıyor!

Şu anda 28 yaşında olan Rus dünya şampiyonu vücut geliştiricisi Nataliya Kuznetsova, on yıl önce tanıştığı 42 yaşındaki kocası Yusif Eyvazov'da ile ilgili, "Kocamın pazuları benimkinden küçük olabilir. Onun daha küçük pazuya sahip olması umurumda değil, önemli olan 'karşılıklı sevgi ve destektir" dedi.