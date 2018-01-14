Rus güzellerin Kemer'de at keyfi

Antalya'nın Kemer İlçesine tatile gelen Rus güzeller, çiftlikte at bindi. Ormanda da atla tura çıkan guzeller, ilçenin doğasını görme fırsatı buldu.
Foto: DHA
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Foto: DHA
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Rusya'da oturan ve 2015 yılında Kemer'de düzenlenen 'Club Aura Güzellik Yarışması'nın birincisi üniversite öğrencisi Regina Minacheva (22), 2016 yılında 'Miss Kemer International Güzellik Yarışması'na katılan üniversite öğrencisi Ekaterina Dyakonova (21), kısa süre yaptığı modelliğin ardından İngilizce öğretmeni olan Daria Balabanova (24) ile ülkesinde modellik yapan üniversite öğrencisi Larisa Batchaeva (21), tatil için geldikleri Kemer'de bir çiftlikte at bindi.
Foto: DHA
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Profesyonel olarak 9 yıldan bu yana binicilik yapan ve yarışlarda ödüller alan Regina Minacheva, atla engellerin üzerinden geçti. Güzeller at çiftliğindeki kısa şov ardından Kemer'in ormanlık bölgesinde tura çıktı. Buldukları geniş alanda atlarını dilediklerince süren güzeller gezi sonrası zamanlarını yine atlarla geçirdi.
Foto: DHA
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Ekaterina Dyakonova, "Rusya'dan geldik. Şimdi ise çok güzel bir ülke olan Türkiye'de at çiftliğindeyiz. Böyle güzel atlarla konuşuyoruz ve geziyoruz. Daha önce de ata binmiştim ama bugün ilk defa biniyormuş gibi heyecanlıydım" dedi.
Foto: DHA
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Daria Balabanova, "7 kez Türkiye'ye geldim. Bu sefer başka bir yönünü keşfettim. Türkiye sadece deniz, kum, güneş ve her şey dahil sistem olarak biliyordum. Bu sefer muhteşem bir doğa ve dağlar beni çok şaşırttı" diye konuştu.
Foto: DHA
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"9 yıldır profesyonel olarak uğraştığım engelli at yarışında birinciliğim var. Aynı zamanda modellik yapıyorum. 5 yıldır kazandığım güzellik yarışmaları var. Bunlardan birkaçı Miss Ulyanovsk, Miss Aura, Miss Apollon ve Miss Volga. 2 yıl önce bu muhteşem ülkeye Miss Aura için geldim ve kazandım. Bu yarışmayı kazandığım ve buraya geldiğim için çok mutluyum."