« Hürriyet.com.tr
MENÜ
Futbol
Basketbol
Voleybol
eSpor
Yazarlar
Canlı Skor
Videolar
Diğer
Fikstür
Puan Durumu
Motor Sporları
Diğer Sporlar
« Hürriyet.com.tr Ana Sayfa
Üye Girişi Yapın
Hürriyet Dünyası
Portaller
İçerik
Hürriyet.com.tr
Spor Arena
Yeni
Hürriyet Seyahat
Yeni
Hürriyet Tv
Yeni
Bigpara
Hürriyet Oto
Yeni
Hürriyet Aile
Daily News
Mahmure
Servisler
Astroloji
Haberler
Tv Rehberi
Hava Durumu
Yol Durumu
Arşiv
Okur Temsilcisi
Son Dakika
Bumerang
Daha Fazlası
Gizle
Futbol
Haberler
>
Spor Haberleri
>
Futbol
>
Rus futbolunun en güzel 7 kadını
Futbol
Rus futbolunun en güzel 7 kadını
Rusya
’nın ev sahipliği yapacağı 2018 FIFA
Dünya Kupası
yaklaşırken Sputnik, Rus futboluyla yakından alakalı en güzel kadınlarla tanışma imkânı sunan bir seçki hazırladı.
Spor Arena Haber
07.01.2018 - 12:48
SON GÜNCELLEME
07.01.2018 - 12:50
Spor Arena Haber
07.01.2018 - 12:48
SON GÜNCELLEME
07.01.2018 - 12:50
1 / 15
Rus güzeller, futbolcu sevgilileri veya eşlerine verdikleri destekle futbola katkıda bulunuyor.
Spor Arena Haber
07.01.2018 - 12:48
SON GÜNCELLEME
07.01.2018 - 12:50
2 / 15
Rus milli takımının ve CSKA futbol kulübünün kalecisi Igor Akinfeyev'in eşi Katerina.
Spor Arena Haber
07.01.2018 - 12:48
SON GÜNCELLEME
07.01.2018 - 12:50
3 / 15
Katerina, geçen yıl Rusya'nın en iyi kalecisi olan eşini her yönüyle destekliyor.
Spor Arena Haber
07.01.2018 - 12:48
SON GÜNCELLEME
07.01.2018 - 12:50
4 / 15
Lokomotiv futbol kulübünün orta saha oyuncusu Dmitriy Tarasov'un nişanlısı
Spor Arena Haber
07.01.2018 - 12:48
SON GÜNCELLEME
07.01.2018 - 12:50
5 / 15
Anastasya 2014 yılında Rusya Güzeli olmuştu. İkili bu yıl evlenmeyi düşünüyor.
Spor Arena Haber
07.01.2018 - 12:48
SON GÜNCELLEME
07.01.2018 - 12:50
6 / 15
Ufa takımının kalecisi Aleksandr Belenov geçen yıl Tatyana ile evlendi.
Spor Arena Haber
07.01.2018 - 12:48
SON GÜNCELLEME
07.01.2018 - 12:50
7 / 15
Belenov soyadını alan Tatyana, eşini desteklemek için sık sık maçlara gidiyor.
Spor Arena Haber
07.01.2018 - 12:48
SON GÜNCELLEME
07.01.2018 - 12:50
8 / 15
FC Krasnodar'ın takım kaptanı ve geçen yılın en iyi futbolcusu seçilen Andreas Granqvist'in eşi Sofya.
Spor Arena Haber
07.01.2018 - 12:48
SON GÜNCELLEME
07.01.2018 - 12:50
9 / 15
Sofya, eşine verdiği destekle her zaman onun yanında olduğunu gösteriyor.
Spor Arena Haber
07.01.2018 - 12:48
SON GÜNCELLEME
07.01.2018 - 12:50
10 / 15
FC Krasnodar'ın orta saha oyuncusu Joaozinho'nun sevgilisi Valeriya.
Spor Arena Haber
07.01.2018 - 12:48
SON GÜNCELLEME
07.01.2018 - 12:50
11 / 15
Valeriya yakın zamanda anne olarak Joaozinho'ya hayatının hediyesini verecek. İkili evlenme planları yaparken, Valeriya Brezilyalı sevgilisini desteklemek için neredeyse her maça gidiyor.
Spor Arena Haber
07.01.2018 - 12:48
SON GÜNCELLEME
07.01.2018 - 12:50
12 / 15
FC Krasnodar'ın orta saha oyuncusu ve FC Kuban Krasnodar takımı taraftarı model Alina Çusalina, takım ciddi bir finansal kriz yaşarken sosyal medyada yürütülen destek kampanyasına katıldı.
Spor Arena Haber
07.01.2018 - 12:48
SON GÜNCELLEME
07.01.2018 - 12:50
13 / 15
Alina'nın ‘Yaşa Kuban' yazılı bir kağıt tuttuğu fotoğrafı 10 binden fazla beğeni aldı. Kulüp yönetimi kampanyanın ardından yüklü miktarda para aldı. Kulüp şimdilerde ise iyileşme döneminde.
Spor Arena Haber
07.01.2018 - 12:48
SON GÜNCELLEME
07.01.2018 - 12:50
14 / 15
Rus süper model Kseniya Deli, Krasnodarlı yoksul bir futbol taraftarına ev yaptırması için 1 milyon ruble (17540 dolar) bağışladı.
Spor Arena Haber
07.01.2018 - 12:48
SON GÜNCELLEME
07.01.2018 - 12:50
15 / 15
Deli, bağış yapmak için Los Angeles'tan gelip taraftarla tanıştı. Deli'nin bu davranışı birçok kişi tarafından takdir gördü.
Rusya
Rus
Kadın
Futbol
Dünya Kupası
PAYLAŞ
CANLI SKOR CEBİNDE!
Cep telefonunuza Spor Arena uygulamasını gönderelim.
SMS GÖNDERİLDİ!
Cihazınıza özel bağlantı linki sms ile gönderildi. Lütfen smslerinize bakınız.
TEKRAR GÖNDER