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Futbol

Rus futbolunun en güzel 7 kadını

Rusya’nın ev sahipliği yapacağı 2018 FIFA Dünya Kupası yaklaşırken Sputnik, Rus futboluyla yakından alakalı en güzel kadınlarla tanışma imkânı sunan bir seçki hazırladı.

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Rus güzeller, futbolcu sevgilileri veya eşlerine verdikleri destekle futbola katkıda bulunuyor.

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Rus milli takımının ve CSKA futbol kulübünün kalecisi Igor Akinfeyev'in eşi Katerina.

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Katerina, geçen yıl Rusya'nın en iyi kalecisi olan eşini her yönüyle destekliyor.

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Lokomotiv futbol kulübünün orta saha oyuncusu Dmitriy Tarasov'un nişanlısı

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Anastasya 2014 yılında Rusya Güzeli olmuştu. İkili bu yıl evlenmeyi düşünüyor.

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Ufa takımının kalecisi Aleksandr Belenov geçen yıl Tatyana ile evlendi.

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Belenov soyadını alan Tatyana, eşini desteklemek için sık sık maçlara gidiyor.

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FC Krasnodar'ın takım kaptanı ve geçen yılın en iyi futbolcusu seçilen Andreas Granqvist'in eşi Sofya.

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Sofya, eşine verdiği destekle her zaman onun yanında olduğunu gösteriyor.

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FC Krasnodar'ın orta saha oyuncusu Joaozinho'nun sevgilisi Valeriya.

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Valeriya yakın zamanda anne olarak Joaozinho'ya hayatının hediyesini verecek. İkili evlenme planları yaparken, Valeriya Brezilyalı sevgilisini desteklemek için neredeyse her maça gidiyor.

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FC Krasnodar'ın orta saha oyuncusu ve FC Kuban Krasnodar takımı taraftarı model Alina Çusalina, takım ciddi bir finansal kriz yaşarken sosyal medyada yürütülen destek kampanyasına katıldı.

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Alina'nın ‘Yaşa Kuban' yazılı bir kağıt tuttuğu fotoğrafı 10 binden fazla beğeni aldı. Kulüp yönetimi kampanyanın ardından yüklü miktarda para aldı. Kulüp şimdilerde ise iyileşme döneminde.

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Rus süper model Kseniya Deli, Krasnodarlı yoksul bir futbol taraftarına ev yaptırması için 1 milyon ruble (17540 dolar) bağışladı.

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Deli, bağış yapmak için Los Angeles'tan gelip taraftarla tanıştı. Deli'nin bu davranışı birçok kişi tarafından takdir gördü.

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