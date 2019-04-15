Rus ajanı, 20 yıllık sırrını açıkladı!

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Rusya'da Anna Chapman isminin büyük bir popülerliği var. Eski Rus ajanı olduğu ortaya çıkan 37 yaşındaki Chapman'ın 2010 yılına kadar Rus devleti için çalıştığı biliniyor.
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ABD'yle Rusya, en son 2011 yılında bir 'casusluk skandalı' yaşamıştı. ‘Kızıl Ajan' lakaplı Anna Chapman'ın da aralarında olduğu 10 Rus vatandaşı, casusluk yaptıkları gerekçesiyle ABD'den sınır dışı edilmişti.
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Rusya ajanı olduğu gerekçe gösterilerek FBI tarafından tutuklanan "Kızıl Ajan" Anna Chapman,büyük pazarlıklar sonucu 2010 yılında sınır dışı edilerek ülkesine iade edilmişti.
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Önce İngiltere'de Birleşik Krallık Pasasportu ile gezen Chapman, Barclays Bank'ta çalıştı; fakat buradaki pasaportunun iptal edilmesiyle ülkeden ayrılmak zorunda kaldı.
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2009'da New York'a taşınan Rusya ajanı, 10 meslektaşı ile birlikte ABD'den sınır dışı edildi. Bunlar arasında en meşhur olanı Sergey Skripal öldürülmek amacıyla zehirlendi ve hain ilan edildi.
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Sergey Skripal, 2010'da dönemin Rusya Devlet Başkanı Dimitri Medvedev tarafından affedildi. Ardından ABD’ de tutulan 10 Rus ajan karşılığında takas edildi.
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İngiltere’de eski Rus ajanı Sergey Skripal yaşam mücadelesi verirken, döneme damgasını vuran bir diğer eski Rus ajanı Anna Chapman, nam-ı diğer “Kızıl Ajan” Rusya'da televizyon dünyasına atıldı.
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Ren-TV'de "Dünyanın gizemleri" isimli programın sunuculuğunu yapan Chapman, 20 yıllık sırrını açıkladı.
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Chapman, formunu yoga ile koruduğunu ve 20 yıldır aralıksız olarak yoga yaptığını, güzel fiziğini buna borçlu olduğunu ifade etti.
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Chapman konu ile ilgili şöyle konuştu: "Genelde insanları hayatıma dahil etmem; ama bu benim için önemli. Gizliliğe önem veririm; ama size kişisel bir şeyi açıklamak istiyorum. 20 yıldır yoga yapıyorum.
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"Bunu daha önce hiç açıklamamıştım. Vegan topluğuna ve son dönemde trend olan bazı şeylere üye değilim."
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"Kariyerim bittikten sonra strechingi özledim ve aradığım her şeyi yogada buldum. "
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2015 doğumlu bir çocuğu bulunan Chapman'ın Moskova'da bir moda butiği var...