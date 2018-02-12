Ruh geri döndü

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
YENİBİRİŞ
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
YAKALA.CO
yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.
Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.
İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…
yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!
Galatasaray - Antalyaspor mücadelesinde sarı-kırmızılılar adeta gövde gösterisi yaptı.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
1 / 30
Galatasaray, Antalyaspor mücadelesinin ilk yarısınıda fırtına gibi esti. Maçın kalanında istediğini alan ve 3-0 galip gelen sarı-kırmızılıların bu serüveninde enteresan görüntüler vardı. İşte detaylar...
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
2 / 30
Gomis'in (2) ve Feghouli'nin golleriyle soyunma odasına 3-0 önde giden sarı-kırmızılılarda coşku üst düzeydeydi. Takım ve taraftar bütünleşti. Kulübede ise dikkat çekici bir görüntü vardı.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
3 / 30
Tudor döneminin aksine, Fatih Terim'in kulübesi o bilindik coşkuyu kenarda bir taraftar edasıyla yaşadılar. Her golden sonra deneyimli hocayla birlikte teknik heyet ve yedek kulübesi birbirine kenetlendi. Galatasaray'da adeta "ruh" yeniden geldi.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
4 / 30
Gomis'in sevincini taraftarlarla paylaşması, ilgi çekici anlar arasında yerini aldı. Klasik sevincini yapan Fransız golcü, kendisini taraftarların kollarına attı ve çılgınca sevindi.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
5 / 30
Spor Toto Süper Lig'in 21'inci haftasında oynanan Galatasaray - Antalyaspor maçını takip edenler arasında sürpriz bir isim vardı.İtalya Serie A ekiplerinden AC Milan'ın İcra Kurulu Başkanı olan Çinli iş adamı David Han Li, Galatasaray - Antalyaspor müsabakasını Türk Telekom Stadyumu'nda takip etti.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
6 / 30
İş seyahati için İstanbul'a gelen David Han Li, Galatasaray - Antalyaspor müsabakasını takip etmek için Galatasaray Kulübü yetkilileri ile iletişime geçti. Sarı-kırmızılı yönetim, Çinli işadamına Antalyaspor mücadelesini takip edebilmesi için 2041 numaralı locayı tahsis etti. David Han Li, İtalya'da Milan başkanının sağ kolu olarak da anılıyor.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
7 / 30
Sarı-kırmızılılar rahat kazandığı mücadelede beklenmedik bir olayla şoke oldu. Belhanda uzatma dakikalarında Hakan Özmert ile tartışarak üst üste 2 sarı kart gördü ve oyundan ihraç edildi. Belhanda'nın sinirlerine hakim olamaması Gomis'i çok sinirlendirdi. Arkadaşına kızan Fransız oyuncu saha kenarına kadar ona eşlik etti.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
8 / 30
Yuto Nagatomo'yu izlemeye gelen Japon hayranları, TT Stadı'ndaki yerlerini aldılar. Nagatomo için Japon bayraklarıyla, pankartlar açan vatandaşlara maç sonunda yıldız oyuncu teveccüh gösterdi ve küçük hayranına formasını hediye etti.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
9 / 30
BURAK YILMAZ'I YAKALADI
Galatasaray’ın yıldız golcüsü Bafetimbi Gomis, Antalyaspor karşısında attığı iki golle ligde bu sezonki 17. golünü kaydetti. Gomis, böylece 17 golle gol krallığı yarışında zirvede olan Trabzonspor’un yıldız ismi Burak Yılmaz’ı yakaladı. Galatasaray’ın Fransız golcüsü Bafetimbi Gomis, takımı sırtlamaya devam ediyor. Yıldız futbolcu, Süper Lig’in 21. haftasında Türk Telekom Stadyumu’nda oynanan Antalyaspor maçını da boş geçmedi. Gomis, 14. dakikada Rodrigues’in şutunda defanstan seken topu önünde buldu ve sol ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Fransız futbolcu, 20. dakikada da hızla gelen Rodrigues’in verdiği pasta ceza sahası içinde topla buluşup yaptığı düzgün vuruşta meşin yuvarlığı maçta ikinci kez ağlara gönderdi. 32 yaşındaki futbolcu, bu golleriyle bu sezon ligdeki 17., toplamdaki 20. golünü kaydetti. Gomis, ligin ilk yarısındaki Kayserispor, Kasımpaşa, Atiker Konyaspor ve Gençlerbirliği maçlarında da iki gol atma başarısı göstermişti. Fransız futbolcu, attığı iki golle, gol yarışında 17 golle zirvede olan Trabzonspor’un yıldız ismi Burak Yılmaz’ı yakaladı.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
10 / 30
CARRASSO İLK KEZ 11'DE
Galatasaray Fransız kalecisi Cedric Carrosso, bu sezon Süper Lig’de ilk kez Antalyaspor maçında ilk 11’de görev aldı. Carrosso, müsabakayı gol yemeden tamamladı. Süper Lig’de geçtiğimiz hafta deplasmandaki Sivasspor müsabakasında Fernando Muslera sarı kart görerek cezalı duruma düşmüştü. Teknik Direktör Fatih Terim, Muslera’nın yerine kalede Cedric Carrosso’ya şans verdi. Fransız kaleci, bu sezon sarı-kırmızılı forma ile ilk ligde 11’de başladı. Carrosso, daha önce Sivas Belediyespor ile Türk Telekom Stadyumu’ndaki Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur müsabakasında 11’de görev almıştı. Maç boyunca iyi oyun sergileyen deneyimli file bekçisi, karşılaşmayı gol yemeden kapattı. Carrasso’ya maç önü ve maç sırasında sarı-kırmızılı taraftarlar, tezahüratlarıyla destek verdi.