Ronaldo'yu sevmeyenleri şaşırtan açıklamalar

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
YENİBİRİŞ
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
YAKALA.CO
yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.
Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.
İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…
yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!
Cristiano Ronaldo'nun Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Juventus'a karşı kaydettiği inanılmaz golden sonra verdiği demeçler, yıldız oyuncuya antipati duyanları şaşırttı.
Haber: Görkem ÇOKSEZEN, Foto: Twitter, AP
SON GÜNCELLEME
Haber: Görkem ÇOKSEZEN, Foto: Twitter, AP
SON GÜNCELLEME
1 / 8
Cristiano Ronaldo'nun Şampiyonlar Ligi'nde kaydettiği rövaşata golü tüm dünyada büyük yankı uyandırırken, yıldız futbolcunun maç sonrasında verdiği demeçler birçok kişinin onun hakkındaki olumsuz görüşlerinin değişmesine sebep oldu.
Haber: Görkem ÇOKSEZEN, Foto: Twitter, AP
SON GÜNCELLEME
2 / 8
Ronaldo söylemlerinde genel olarak bencil ve kendini beğenmiş olmakla itham ediliyordu. Öyle ki son Ballon d'OR ödülünde "Dünya tarihinin en iyi futbolcusu benim" diyen Portekizli, bu sözleriyle futbol otoritelerinin tepkisini çekmişti.
Haber: Görkem ÇOKSEZEN, Foto: Twitter, AP
SON GÜNCELLEME
3 / 8
Real Madrid'in yıldızı Juventus maçı sonrası verdiği röportajla bunun tersi bir tutum takındı ve golünden bahsetmek yerine takımının başarısını ön plana çıkardı. Ronaldo, "harika bir goldü, daha ne diyebilirim ki? Muhteşemdi. Böyle bir gol atmayı beklemiyordum ama bırakın takım hakkında konuşalım. Bence inanılmaz bir maç oldu. Juve gibi harika bir takıma 3 gol birden attık. İyi oynadık ve bu yüzden mutluyum" diye konuştu. Yıldız ismin bu sözlerine şu tepkiler geldi...
Haber: Görkem ÇOKSEZEN, Foto: Twitter, AP
SON GÜNCELLEME
4 / 8
Bu çocuk bir takım oyuncusuna dönüştü. Şimdi bir takımdan bahsedebiliriz #Olgun Cr7
Haber: Görkem ÇOKSEZEN, Foto: Twitter, AP
SON GÜNCELLEME
5 / 8
Bir de ona kendini beğenmiş diyorlar. Golü yerine oyun hakkında konuştu. Donaldo'ya saygı.
Haber: Görkem ÇOKSEZEN, Foto: Twitter, AP
SON GÜNCELLEME
6 / 8
Böyle mütevazı şekilde devam et
Haber: Görkem ÇOKSEZEN, Foto: Twitter, AP
SON GÜNCELLEME
7 / 8
Onun yerinde başka biri olsa sansasyonel golüyle takıma nasıl maçı kazandırdığını anlatırdı. O bunlardan hiçbirini yapmadı.
Haber: Görkem ÇOKSEZEN, Foto: Twitter, AP
SON GÜNCELLEME
8 / 8
O hala bencil biri, bunu herkes biliyor. Bir röportaj bu gerçeği değiştirmez.