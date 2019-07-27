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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Foto: AP
26 Temmuz 2019 - 21:37,

Ronaldo'yu çıldırtan hareket! Rakipleri öyle bir şey yaptı ki...

İtalya Serie A devi Juventus, Asya Turu'nu Seul K Ligi yıldızlar takımı karşısında yapılan maçla bitirdi.

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Mücadele 3-3 beraberlikle son buldu.

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Merih Demiral'ın forma giymediği karşılaşmada Cristiano Ronaldo da yedek kulübesinde maçı seyretti.

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Maçta Seul takımını 2-1 öne geçiren golü kaydeden Cesinha ve arkadaşları, kornere doğru koşarak Cristiano Ronaldo'ya özgü sevinci yaptılar.

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Hatta golü atan futbolcu, sevincinden sonra eliyle Ronaldo'yu işaret etti.

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Bu esnada kameralar Portekizli yıldıza döndü. Dünya yıldızı futbolcu küçümseyici bir gülümsemede bulundu ve olay karşısında bozulduğu görüldü.

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Tünelde ikili bir araya geldi ve Cesinha Ronaldo'dan formasını istedi.

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Blaise Matuidi ve Matheus Pereira'nın geç dakikalarda gelen golleriyle sahadan yenik ayrılmaktan kurtulan Juventus, 24 Ağustos'ta lige start verecek.

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