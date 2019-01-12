Ronaldo'ya büyük şok! Tecavüz...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Juventus'un dünyaca ünlü yıldızı sıkıntılı günler geçiriyor.
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Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'yla ilgili dünyayı sallayan ve herkesin konuştuğu o flaş gelişmenin tüm detaylarına gelin hep birlikte bakalım...
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Tecavüzle suçlanan Cristiano Ronaldo'dan DNA örneği alınacak... ABD polisi, tecavüzle suçlanan Juventus'un yıldız ismi Cristiano Ronaldo'dan DNA örneği istedi.
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İngiliz televizyonu BBC'ye konuşan Juventus'un avukatlarından Peter S. Christiansen, haberi doğruladı ve Ronaldo'dan DNA örneği istenmesinin 'standart bir talep' olduğunu söyledi.
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Amerikan Wall Street Journal gazetesi, talebin İtalya'da mahkemeye iletildiğini yazdı. 34 yaşındaki Kathryn Mayorga, Ronaldo'yu, 2009 yılında Las Vegas'taki bir otelde kendisine saldırmakla suçluyor.
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Eski manken ve öğretmen olan ABD'li Mayorga, flört, taciz ya da cinsel saldırıların ifşa edildiği Me Too (Ben de) hareketinin başlamasıyla Ronaldo'nun bir otel odasında kendisine tecavüz ettiğini söylemiş ve Nevada mahkemesinde dava açmıştı.
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Alman Der Spiegel dergisi Mayorga'nın suçlamalarını kamuoyu önünde dile getirmemek için 2010 yılında Ronaldo'yla anlaşmaya vardığını ve 375 bin dolar ödeme aldığını duyurmuştu.
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Ronaldo'nun avukatı Christiansen, müvekkilinin Mayorga ile bir anlaşmaya vardığını inkar eden bir açıklamada bulunmamıştı. Ronaldo ise suçlamayı reddetmiş ve "Tecavüz, inandığım ve inandığım her şeye aykırı olan iğrenç bir suçtur" demişti.
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Amerikan medyasında çıkan bazı haberlerde ise polisin, Mayorga'nın bir elbisesinde, başka bir kişiye ait bir DNA örneği tespit ettiği bildirilmişti. Dünyanın en iyi futbolcusuna verilen Altın Top Ödülü'nü 2008, 2013, 2014, 2016 ve 2017 yıllarında toplam 5 kez kazanan Ronaldo, Temmuz ayında 112 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Real Madrid'den Juventus'a transfer olmuştu. (Ajansspor)