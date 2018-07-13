Ronaldo'ya 230 milyon Euro yetmedi!

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Dev kulüpler yıldız futbolcuları transfer edebilmek için yüksek bonservis bedelleri ödeyerek rekorlar kırdı! Ronaldo için ödenen 230 milyon Euro, onu lider yapmaya yetmedi... İşte kariyeri boyunca en çok bonservis bedeli ödenen futbolcular...
Kaynak: Habertürk / Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
Kaynak: Habertürk / Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
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Dev kulüpler yıldız futbolcuları transfer edebilmek için yüksek bonservis bedelleri ödeyerek rekorlar kırdı! Ronaldo için ödenen 230 milyon Euro, onu lider yapmaya yetmedi... İşte kariyeri boyunca en çok bonservis bedeli ödenen futbolcular...
Kaynak: Habertürk / Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
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FERNANDO TORRES | 99,50 milyon € (Atletico Madrid > Liverpool 38 milyon € - Liverpool > Chelsea 58,50 milyon € - Chelsea > Milan 3 milyon €)
Kaynak: Habertürk / Fotoğraflar: Arşiv
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RONALDO | 100,98 milyon € (Cruzeiro > PSV 5,48 milyon € - PSV > Barcelona 15 milyon € - Barcelona > İnter 28 milyon € - İnter > Real Madrid 45 milyon € > Real Madrid > Milan 7,50 milyon €)
Kaynak: Habertürk / Fotoğraflar: Arşiv
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HULK | 101,30 milyon € (Tokyo Verdy > Porto 5,50 milyon € - Porto > Zenit 40 milyon € - Zenit > Shanghai 55,80 milyon €)
Kaynak: Habertürk / Fotoğraflar: Arşiv
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FALCAO | 103,03 milyon € (River Plate > Porto 5,43 milyon € - Porto > Atletico Madrid 40 milyon € - Atletico Madrid > Monaco 43 milyon € - Monaco > Manchester United 7,60 milyon € - Monaco > Chelsea 7 milyon €)
Kaynak: Habertürk / Fotoğraflar: Arşiv
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ROBBIE KEANE | 103,85 milyon € (Wolves - Coventry 9 milyon € - Coventry > İnter 19,50 milyon € - İnter > Leeds 18 milyon € - Leeds > Tottenham 10,50 milyon € - Tottenham > Liverpool 24 milyon € - Liverpool > Tottenham 16,70 milyon € - Tottenham > Celtic 1,20 milyon € - Tottenham > West Ham 1,20 milyon € - Tottenham > Los Angeles 3,75 milyon €)
Kaynak: Habertürk / Fotoğraflar: Arşiv
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PAUL POGBA | 105 milyon € (Juventus > Manchester United 105 milyon €)
Kaynak: Habertürk / Fotoğraflar: Arşiv
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KEVIN DE BRUYNE | 106,45 milyon € (Genk > Chelsea 8 milyon € - Chelsea > Werder Bremen 450 bin € - Chelsea > Wolfsburg 22 milyon € - Wolfsburg - Manchester City 76 milyon €)
Kaynak: Habertürk / Fotoğraflar: Arşiv
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DIEGO COSTA | 106,50 milyon € (Braga > Atletico Madrid 1,50 milyon € - Valladolid > Atletico Madrid 1 milyon € - Atletico Madrid > Chelsea 38 milyon € - Chelsea > Atletico Madrid 66 milyon €)
Kaynak: Habertürk / Fotoğraflar: Arşiv
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DAVID LUIZ | 110 milyon € (Vitoria > Benfica 500 bin € - Benfica > Chelsea 25 milyon € - Chelsea > PSG 49,50 milyon € - PSG > Chelsea 35 milyon €)
Kaynak: Habertürk / Fotoğraflar: Arşiv
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GARETH BALE | 115,70 milyon € (Southampton > Tottenham 14,70 milyon € - Tottenham - Real Madrid 101 milyon €)
Kaynak: Habertürk / Fotoğraflar: Arşiv
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ALVARO MORATA | 116 milyon € (Real Madrid > Juventus 20 milyon € - Juventus > Real Madrid 30 milyon € - Real Madrid - Chelsea 66 milyon €)
Kaynak: Habertürk / Fotoğraflar: Arşiv
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JUAN SEBASTIAN VERON | 116 milyon € (Estudiantes > Boca Juniors 2,20 milyon € - Sampdoria > Parma 17,50 milyon € - Parma > Lazio 30 milyon € - Lazio > Manchester United 42,60 milyon € - Manchester United > Chelsea 21,50 milyon € - Chelsea > Estudiantes 2,20 milyon €)
Kaynak: Habertürk / Fotoğraflar: Arşiv
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LUIS SUAREZ | 116,82 milyon € (Nacional > Groningen 800 bin € - Groningen > Ajax 7,50 milyon € - Ajax > Liverpool 26,50 milyon € - Liverpool > Barcelona 81,72 milyon €)
Kaynak: Habertürk / Fotoğraflar: Arşiv
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HERNAN CRESPO | 122,94 milyon € (River Plate > Parma 4,13 milyon € - Parma > Lazio 56,81 milyon € - Lazio > İnter 36 milyon € - İnter > Chelsea 26 milyon €)
Kaynak: Habertürk / Fotoğraflar: Arşiv
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NICOLAS ANELKA | 127,36 milyon € (PSG > Arsenal 760 bin € - Arsenal > Real Madrid 35 milyon € - Real Madrid > PSG 34,50 milyon € - PSG > Liverpool 1,40 milyon € - PSG > Manchester City 15 milyon € - Manchester City > Fenerbahçe 10,70 milyon € - Fenerbahçe > Bolton 12 milyon € - Bolton > Chelsea 18 milyon €)
Kaynak: Habertürk / Fotoğraflar: Arşiv
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OUSMANE DEMBELE | 130 milyon € (Rennais > Borussia Dortmund 15 milyon € - Borussia Dortmund > Barcelona 115 milyon €)
Kaynak: Habertürk / Fotoğraflar: Arşiv
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ROMELU LUKAKU | 138,56 milyon € (Anderlecht > Chelsea 15 milyon € - Chelsea > Everton 38,86 milyon € - Everton > Manchester United 84,70 milyon €)
Kaynak: Habertürk / Fotoğraflar: Arşiv
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JAMES RODRIGUEZ | 140,63 milyon € (Envigado U20 > Banfield U20 280 bin € - Banfield - Porto 7,35 milyon € - Porto > Monaco 45 milyon € - 45 milyon € - Monaco > Real Madrid 75 milyon € - Real Madrid > Bayern Münih 13 milyon €)
Kaynak: Habertürk / Fotoğraflar: Arşiv
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GONZALO HIGUAIN | 141 milyon € (River Plate > Real Madrid 12 milyon € - Real Madrid > Napoli 39 milyon € - Napoli > Juventus 90 milyon €)
Kaynak: Habertürk / Fotoğraflar: Arşiv
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PHILIPPE COUTİNHO | 141,80 milyon € (Vasco U17 > İnter 3.80 milyon € - İnter > Liverpool 13 milyon € - Liverpool > Barcelona 125 milyon €)
Kaynak: Habertürk / Fotoğraflar: Arşiv
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ZLATAN IBRAHIMOVIC | 169,10 milyon € (Malmö FF > Ajax 7,80 milyon € - Ajax > Juventus 16 milyon € - Juventus > İnter 24,80 milyon € - İnter > Barcelona 69,50 milyon € - Barcelona > Milan 30 milyon € - Milan > PSG 21 milyon €)
Kaynak: Habertürk / Fotoğraflar: Arşiv
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ANGEL Dİ MARİA | 179 milyon € (CA Rosario > Benfica 8 milyon € - Benfica > Real Madrid 33 milyon € - Real Madrid > Manchester United 75 milyon € - Manchester United - PSG 63 milyon €)
Kaynak: Habertürk / Fotoğraflar: Arşiv
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MBAPPE | 180 milyon € (Monaco > PSG 180 milyon €)
Kaynak: Habertürk / Fotoğraflar: Arşiv
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CRİSTİANO RONALDO | 230 milyon € (Sporting Lizbon > Manchester United 19 milyon € - Manchester United > Real Madrid 94 milyon Euro - Real Madrid > Juventus 117 milyon €)
Kaynak: Habertürk / Fotoğraflar: Arşiv
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NEYMAR | 310,20 milyon € (Santos > Barcelona 88,20 milyon € - Barcelona > PSG 222 milyon €)