Ronaldo'nun serveti dudak uçuklatıyor

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
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Son olarak kendi adını taşıyan iç çamaşırları için kamera karşısına geçen futbolun süperstarı Cristiano Ronaldo, kasasını doldurmaya devam ediyor.
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CR7’nin sahip olduklarının yanı sıra yaptığı sponsorluk anlaşmalarıyla birlikte kişisel servetinin yaklaşık 400 milyon Pound olduğu öğrenildi.
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Futbol dünyasının en önemli isimleri arasında yer alan Cristiano Ronaldo, sadece futboldan değil, futbol dışı birçok şeyden para kazanmayı başarıyor.
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Real Madrid’in Portekizli yıldızı, kulübü Real Madrid’den yıllık 19 milyon Pound (100 milyon TL) kazanırken, işin içine hem sponsorları hem kendisine ait olan şirketler dahil olduğunda ortaya inanılmaz bir servet çıkıyor. Son olarak kendi iç çamaşırı ürünlerinin 2018 yılı tasarımları için kamera karşısına çıkan Ronaldo, birbirinden özel pozlar verdi ve ürünlerini hayranlarının huzuruna bu şekilde sundu.
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Adeta bacasız fabrika!
Bunun dışında spor ayakkabı, spor giyim ve çorap koleksiyonu da bulunan Ronaldo’nun servetinin 400 milyon Pound’u bulduğu ifade edildi. Adeta bacasız bir fabrika gibi hayatına devam eden 32 yaşındaki futbolcunun Portekiz’de yine kendi adını taşıyan iki oteli bulunuyor. Süperstar, elbette önemli firmalarla da sponsorluk anlaşmalarına sahip. Spor giyim markası Nike’la uzun süreli bir sözleşmesi bulunan CR7’nin, Armani, Castrol, Tag Heuer, Herbalife, Coca Cola, KFC, Konami ve Emirates’le de sözleşmeleri bulunuyor. Ronaldo’nun tanıttığı ürünlerden biri olan bu resimdeki iç çamaşırının fiyatı 117 TL