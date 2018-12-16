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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Çeviri: Cengiz İZMİTLİ / Fotoğraflar: REUTERS - AFP
16 Aralık 2018 - 14:35,

Ronaldo'nun penaltı sonrası hareketi olay oldu!

Juventus - Torino arasında ‘Torino Derbisi’ büyük bir çekişmeye sahne oldu ve 70. dakikada Cristiano Ronaldo’nun penaltıdan attığı golle kazanan 1-0’lık skorla Juventus oldu. Esas olaylar da penaltı golü sonrası yaşandı.

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İşte yıldız futbolcu Ronaldo'nun hareketi ve detaylar...

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Gol sonrası Torino kalecisi Ichazo’nun üzerine koşan Portekizli yıldız, Uruguaylı kaleciyle göğüs göğüse çarpıştı ve sonrasında arkadaşlarıyla gol sevinci yaşadı.

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Penaltıyı neredeyse kurtarmak üzere olan Salvador Ichazo, Ronaldo’nun şarjına kızdı ve ortalık karıştı. Takım arkadaşları ve Juventus’un tecrübeli stoperi Chiellini, Torino kalecisi Ichazo’yu sakinleştirirken Ronaldo sevinmeye devam ediyordu.

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Derbilerde ateşli sevinçler meşhurdur ve o meşhur sevinçlerden hafızalarımıza en çok kazınanlardan biri de Mario Balotelli’nin, bir Manchester Derbisi’nde, Old Trafford’da attığı gol sonrası formasını çıkartıp içindeki tişörtteki yazıyı gösterdiğinde yaşanmıştı. Tişörtte ‘Why Always Me?’ – ‘Neden Her Zaman Ben?’ yazıyordu ve sansasyonlarıyla meşhur Balotelli’nin bu sevinci unutulmazlar arasında yerini aldı.

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Televizyonda Torino Derbisi’ni izleyen Nice forveti Mario Balotelli, Ronaldo’nun penaltı sonrası kalecinin üzerine yürümesini eleştiren bir sosyal medya paylaşımı yaptı. ‘Eğer bunu ben yapsaydım, güle güle!’

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SPORTbible haber sitesinin yorumcuları ise Balotelli’nin bu paylaşımının arkasında durdu. ‘Eğer Balotelli bu hareketi yapsaydı, kırmızı kart görürdü.’ diye belirten Ryan Sidle, ‘Ve çok büyük de gürültü kopardı. Balotelli’nin paylaşımını doğru buluyorum.’ diye yazdı.

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Geçtiğimiz sezon Nice formasıyla 38 resmi maçta süre alıp 26 gol kaydeden Fransız forvet, bu sezon ise sadece 10 lig maçında süre alabildi ve henüz golle tanışamadı.

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