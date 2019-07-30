Ronaldo'nun gecesine Georgina Rodriguez damga vurdu! Bomba iddia...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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İspanyol spor gazetesi Marca, Juventus'ta forma giyen Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo'ya Marca Efsane ödülü verdi. Geceye ise Portekizli yıldızın kız arkadaşı Georgina Rodriguez'in görüntüsü damga vurdu.
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İspanyol spor gazetesi Marca, Juventus'ta forma giyen Portekizli futbolcuCristiano Ronaldo'ya Marca Efsane ödülü verdi.
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Ronaldo'ya ödül töreninde kız arkadaşı ve dördüncü çocuğunun annesi Georgina Rodriguez eşlik etti.
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Madrid'deki Reina Victoria Tiyatrosu'nda düzenlenen törende ödülünü alan Cristiano Ronaldo, sevgilisi Georgina Rodriguez ile birlikte basın mensuplarına poz verdi.
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Ronaldo'nun Irina Shayk'tan sonraki sevgilisi ve bir çocuğunun annesi Arjantin doğumlu Georgina Rodriguez'in karnı ise gözlerden kaçmadı.
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Georgina Rodriguez'in hamile olduğu, Ronaldo ile çocuklarının olacağı iddia edildi.
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Model Georgina Rodriguez, Cristiano Ronaldo ile İngilizce öğrenmek için gittiği İngiltere'de çalıştığı mağazanın etkinliğinde tanıştı. Ünlü çiftin bir mağazada başlayan aşkı bir türlü gerçekleşmeyen evlilik iddialarının gölgesinde devam ediyor.
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Diğer yandan törendeki en önemli anlardan biri, Real Madrid Kulübü Başkanı Florentino Perez ile Cristiano Ronaldo'nun 1 yıl aradan sonra bir araya gelmeleri oldu.
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Perez ve Ronaldo uzun süre birbirlerine sarılırken, tiyatro salonunda bulunan İspanyolların "Onu, bir kez daha transfer et" diye slogan atması dikkati çekti.
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Ronaldo, kariyerinde bu zamana kadar formasını giydiği, Sporting Lizbon, Manchester United, Real Madrid ve Juventus ile Portekiz Milli Takımı formalarını giyen 5 çocuğun sorularını yanıtladı.
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'Marca Efsane' ödülünü 1997 yılından bu yana, farklı branşlarda önemli başarılar elde etmiş sporculara veren İspanyol gazetesi, önceden Michael Jordan (basketbolcu), Pele (futbolcu), Carlos Sainz (rallici), Diego Armando Maradona (futbolcu), Rafael Nadal (tenisçi), Lionel Messi (futbolcu), Michael Schumacher (Formula 1 pilotu), Fernando Alonso (Formula 1 pilotu), Luis Aragones (teknik direktör), Vicente del Bosque (teknik direktör) ve Ronaldo Nazario (futbolcu) gibi isimleri de bu ödüle layık görmüştü.