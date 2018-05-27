Ronaldo'dan flaş açıklama! Ayrılıyor mu?

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Maçın ardından açıklamalar yapan Cristiano Ronaldo, geleceği hakkında birkaç gün sonra konuşacağını söyledi ve Real Madrid'den ayrılabileceğini ima etti.
Foto: AJANSLAR
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"REAL MADRID'DE OYNAMAK GÜZELDİ"
Transfer sorusunu yanıtlayan Ronaldo, "Real Madrid'de oynamak güzeldi.Taraftarlara teşekkür ediyorum. Her zaman yanımda oldular. Önümüzdeki günlerde transfer sorularınıza yanıt vereceğim" ifadelerini kullandı.
Foto: AJANSLAR
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"ŞAMPİYONLAR LİGİ'NİN İSMİ DEĞİŞSİN"
"Finalde gol atamadığın için hayal kırıklığı yaşıyor musun?" sorusunu yanıtlayan Ronaldo, "Kim? Ben mi? En çok Şampiyonlar Ligi Kupası ve golü kimde var? Belki Şampiyonlar Ligi'nin adı CR7 Şampiyonlar Ligi olarak değiştirilebilir." dedi.
Foto: AJANSLAR
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FLORENTINO PEREZ'DEN YANIT
Real Madrid Başkanı Florentino Perez ise, "Cristiano'ya, takımın tüm oyunculardan daha üstün olduğunu hatırlatmak istiyorum. Kişisel konulara girip ilgiyi başka yere çekmeyeceğim. Şimdi kutlama zamanı." dedi.
Foto: AJANSLAR
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TAKIM ARKADAŞLARINDAN ÇAĞRI
Ramos, Marcelo ve Benzema, Cristiano Ronaldo'nun açıklamalarını değerlendirdi. Ramos, "Cristiano önemli bir oyuncu. Buradan daha iyi olabileeği bir yer yok" dedi. Marcelo, "Ronaldo'nun kalacağını düşünüyorum ancak kulüp ile onun arasında bir durum" yorumunu yaparken Benzema ise "Cristiano nereye gidiyor? Ona ihtiyacımız var" şeklinde konuştu. (Sporx)