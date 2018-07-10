Ronaldo transferinde flaş gelişme! Mendes...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
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Cristiano Ronaldo'nun transferi konusunda Real Madrid ile Juventus arasındaki pazarlıklarda artık son aşamaya gelindi.
Kaynak: beIN Sports / Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
Kaynak: beIN Sports / Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
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Cristiano Ronaldo'nun transferi konusunda Real Madrid ile Juventus arasındaki pazarlıklarda artık son aşamaya gelindi.
Kaynak: beIN Sports / Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
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Cristiano Ronaldo, 2009 yılından bu yana formasını giydiği Real Madrid'den ayrılmak üzere. Başkan Florentino Perez ile arasında derin görüş ayrılıkları bulunan Ronaldo, pazarlıklarda ciddi sorun çıkmazsa, gelecek sezon Juventus forması giyecek.
Kaynak: beIN Sports / Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
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İtalyan basınına göre, Real Madrid yönetimi ile Juventuslu yetkililer arasındaki görüşmeler sürüyor. Görüşmelere, Ronaldo'nun menajeri Jorge Mendes de katılıyor.
Kaynak: beIN Sports / Fotoğraflar: Arşiv
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İtalyan ekibi, 100 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Ronaldo'yu renklerine bağlamaya çalışıyor. Ancak Real başkanı Perez'in, pazarlıkları 150 milyon Euro'dan açtığı belirtiliyor.
Kaynak: beIN Sports / Fotoğraflar: Arşiv
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İtalyan ve İspanyol basınındaki haberlere göre, taraftar bir orta yolda anlaşmaya çok yakın durumda. Bu nedenle hafta bitmeden anlaşmanın sağlanma olasılığı yüksek görünüyor.
Kaynak: beIN Sports / Fotoğraflar: Arşiv
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Juventus Başkanı Andrea Agnelli, Pisa’dan Peloponnese hareket ederken görüntülendi. Khalamata’ya geçeceği belirtildi. Cristiano Ronaldo’nun lüks malikanesine yakın bir yer olduğu söyleniyor. ”İş gezisi mi, yoksa tesadüf mü?” diye haberi yapıldı.
Kaynak: beIN Sports / Fotoğraflar: Arşiv
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Real madrid tarihinin en golcü oyuncusu unvanını elinde tutan Ronaldo, eflatun beyazlılarla 2 LaLiga, 4 Şampiyonlar Ligi ve 2 Kral Kupası zaferi yaşadı.
Kaynak: beIN Sports / Fotoğraflar: Arşiv
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Juventus'un yeni transferi Emre Can, Ronaldo ile birlikte oynamak istiyor! Türk asıllı oyuncu yaptığı açıklamada, "Cristiano ile aynı takımda oynamak harika olurdu" dedi. Emre Can'ın açıklamalarını izlemek için videoya tıklayınız...