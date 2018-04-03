Ronaldo oynadı, Juventus izledi! Tarihi gece...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk ayak maçında Real Madrid, deplasmanda Juventus'u perişan etti. Karşılaşmayı 3-0 kazanan Madrid temsilcisinin 2 topu direkten döndü. Ev sahibi takımda Dybala kırmızı kart gördü. Cüneyt Çakır'ın bazı kararları iki tarafın da hoşuna gitmese de Türk hakem genel olarak kontrollü bir maç yönetti. İşte detaylar...
Maç Real Madrid'in erken golüyle başladı. Sol kanattan gelişen atakta Cristiano Ronaldo müthiş bir dokunuşla topu Gianluigi Buffon'un yetişemeyeceği köşeye gönderdi. Henüz üçüncü dakikada gelen gol Juventus Arena'da buz etkisi yarattı. Bu gol Santiago Bernabeu'daki rövanşta işlerin çok zorlaşacağı anlamına geliyordu. Cristiano Ronaldo Şampiyonlar Ligi tarihinde üst üste 10 maç gol atan ilk oyuncu oldu. Dünya yıldızı futbolcu maçın daha üçüncü dakikasında Juventus filelerini salladı.
İlk yarıda Cüneyt Çakır epey dikkatli bir yönetim sergiledi. Kendinden emin kararlarıyla dikkat çeken Çakır, 44. dakikadaki pozisyonda verdiği kararla çok tartışıldı. Juventus'ta Higuain'in kafasıyla aşırttığı topa, ceza sahası içinde Casemiro eliyle müdahale etti. Çakır bu pozisyonu 'çarpma' olarak yorumladı ve penaltı vermedi. Juventus bu karar çok itiraz ederken taraftarlar arasında uğultu attı. Sonrasında gelişen bir atakta Juve'nin yıldızı Paulo Dybala ceza sahası içinde kendini yerde buldu. Çakır bu pozisyona da penaltı vermedi ve Dybala'yı hakemi aldatmaya yönelik hareketinden ötürü sarı kartla cezalandırdı. Tekrar görüntülerinde Çakır'ın haklı olduğu görüldü. Arjantinli cezaya itiraz etmedi.
Dakikalar 64'ü gösterirken sahneye yine Cristiano Ronaldo çıktı. Chiellini'nin yaptığı hata sonrasında gelişen atakta Portekizli yıldız müthiş bir rövaşata golüyle durumu 2-0 yaptı. Tarihe geçecek bu golden sonra Torino ekibinde moraller iyice altüst oldu. Golü Juventuslu taraftarla bile alkışladı. Ronaldo ise bu alkışlara eğilerek cevap verdi. Sonrasında da gol silsilesi devam etti.
Maçın ikinci yarısında Cüneyt Çakır bu sefer İspanyolların ghoşuna gitmeyen kararlar verdi. Dybala'ya faul yapan Sergio Ramos'a sarı kart gösteren Türk hakem, İspanyol yıldızı rövanş maçında cezalı duruma düşürdü. Bu karar Ramos'un hoşuna gitmedi ve Çakır'a yoğun itirazda bulundu. Dakikalar 65'i gösterirken Paulo Dybala, Carvahal'e yaptığı sert hareket sonrasında çift sarıdan kırmızı gördü. Bu dakikadan sonra Juventus ipleri tamamen rakibine verdi.
Ronaldo (2) ve Marcelo'nun golleriyle rakibini 3-0 deviren Madrid temsilcisi, yarı final için büyük bir avantajla evine döndü. İki takım arasındaki rövanş mücadelesi 11 Nisan Çarşamba günü Santiago Bernabeu'da oynanacak.