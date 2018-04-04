Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Ronaldo Juventus'un kapısından böyle dönmüş! İtiraf...
Real Madrid'in Juventus'u deplasmanda 3-0 mağlup ettiği maçta attığı rövaşata golü ile dikkatleri yine üzerine çeken yıldız futbolcu Ronaldo yıllar önce Juventus'un kapısından dönmüş. İşte itiraf gibi açıklama...
Kaynak: Sporx / Fotoğraflar: Arşiv
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Kaynak: Sporx / Fotoğraflar: Arşiv
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Real Madrid'in Juventus'u deplasmanda 3-0 mağlup ettiği maçta attığı rövaşata golü ile dikkatleri yine üzerine çeken yıldız futbolcu Ronaldo yıllar önce Juventus'un kapısından dönmüş. İşte itiraf gibi açıklama...
Kaynak: Sporx / Fotoğraflar: Arşiv
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Dünyanın en iyi futbolcuları arasında gösterilen Cristiano Ronaldo'nun 18 yaşında Manchester United yerine Juventus'a transfer olacağını biliyor muydunuz? Devler Ligi'ndeki 3-0'lık maçta röveşata golüyle alkış alan Ronaldo belki de Juventus'ta oynayacaktı... İşte Ronaldo hakkındaki flaş gerçekler...
Kaynak: Sporx / Fotoğraflar: Arşiv
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MOGGI'DEN RONALDO İTİRAFI
İtalya Serie A takımlarından Juventus'un eski sportif direktörü Luciano Moggi, Real Madrid'in yıldızı Cristiano Ronaldo hakkında flaş açıklamalarda bulundu. İşte Moggi'nin Cristiano Ronaldo ve Juventus itirafları...
Kaynak: Sporx / Fotoğraflar: Arşiv
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"SALAS'IN YÜZÜNDEN VAZGEÇTİK"
Bence hala Marcelo Salas'ın laneti üzerimde. Onun yüzünden dünyanın gelmiş geçmiş en iyi oyuncularından Cristiano Ronaldo'dan vazgeçmiştik.
Kaynak: Sporx / Fotoğraflar: Arşiv
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"RONALDO MUCİZE OLACAK DEMİŞLERDİ"
Bir arkadaşım Ronaldo'yu önermişti. Mucize olacak bu çocuk demişti. O zamanlar 18 yaşında Sporting Lizbon'da oynuyordu ama harika işler yapıyordu. Topu ayağına aldığında karşısındaki futbolcular sadece izliyordu.
Kaynak: Sporx / Fotoğraflar: Arşiv
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"SALAS TAKASI"
2003 yılıydı. Sporting yönetimiyle transfer görüşmesi ayarladım. 5 milyon Euro + Marcelo Salas'ın bonservisini istediler. Salas'ın bonservisi de o zamanlar en az 10 milyon Euro. Bizde 32 maçta 4 gol atabilmişti.
Kaynak: Sporx / Fotoğraflar: Arşiv
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"RONALDO İÇİN RİSKE GİRMEK İSTEDİM"
Ronaldo'nun ücreti yaşına göre çok fazla gelmişti. Aslında şüphelerim yoktu. Süper bir oyuncu olacaktı ve bu riske girmek istiyordum. Onda şampiyon olacak her şey mevcuttu.
Kaynak: Sporx / Fotoğraflar: Arşiv
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"RONALDO İLE ANLAŞTIM AMA SALAS İSTEMEDİ"
Ronaldo ile her konuda anlaştım. Sporting ile de tüm sorunları çözdüm. Ancak Salas, Sporting'e takas olmak istemedi ve problem çıkardı.
Kaynak: Sporx / Fotoğraflar: Arşiv
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"ARJANTİN'E DÖNMEK İSTİYORDU"
Salas'ı Portekiz'e göndermek konusunda çok ısrar ettim ama beni hiç dinlemedi bile. Arjantin'e River Plate takımına dönmek istiyordu. Takas için Sporting'e başka oyuncular teklif ettik ama kabul etmediler.
Kaynak: Sporx / Fotoğraflar: Arşiv
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"MANCHESTER TEK BİR MAÇLA ONU ALDI"
Ardından Sir Alex Ferguson onu keşfetti ve Manchester United'a transfer etti. Tek bir hazırlık maçında görüp gözü kapalı 15 milyon Euro'yu verdiler.