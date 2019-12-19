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GeriFutbol Ronaldo havada 71 cm asılı kalıp gündem yarattı, kötü haberi bugün aldı!
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Futbol
19 Aralık 2019 - 15:09,

Ronaldo havada 71 cm asılı kalıp gündem yarattı, kötü haberi bugün aldı!

Juventus'un Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, dün oynanan Sampdoria-Juventus karşılaşmasında harika bir kafa golü attı.

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Cristiano Ronaldo kafa vuruşunda adeta uçtu, yerden 71 cm yükseldi ve toplamda 2.56 cm'ye ulaştı. 48 salise de havada asılı kaldı.

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Ünlü atletizm antrenörü Ertan Hatipoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Portekizli yıldızın atletizm branşlarında yapabileceği dereceleri paylaştı.

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İşte atletizm antrenörü Ertan Hatipoğlu'na göre Cristiano Ronaldo'nun atletizmde yapabileceği dereceler:
100 m: 10.80

400 m: 51.00

Uzun atlama: 7.20 m

Yüksek atlama: 2.00-2.03 m

Üç adım atlama: 14.80 m

Cirit atma: 55 m

1500 m: 4.20

4Cristiano Ronaldonun rekor sıçrama dereceleri ise şu şekilde

Cristiano Ronaldo'nun rekor sıçrama dereceleri ise şu şekilde

Real Madrid-Man. Utd.: 293 cm
Real Madrid-Osasuna: 244 cm

Portekiz-Galler: 242 cm

Juventus-Torino: 247 cm

5ŞOKU BUGÜN YAŞADI

ŞOKU BUGÜN YAŞADI

Sampdoria-Juventus maçında 71 cm zıplayarak attığı golle gündem olan Cristiano Ronaldo, şaşırtan bir tabloyla karşı karşıya kaldı.

6İLK 10DA YOK

İLK 10'DA YOK

KPMG Football Benchmark adlı şirket dünyanın en değerli futbolcularını listeledi ancak Portekizli futbolcunun ilk 10'da yer almadı.

7İŞTE O LİSTE

İŞTE O LİSTE

Oyuncu Takımı Değeri (avro)
1. Kylian Mbappe PSG 225 milyon

2. Neymar PSG 185 milyon

3. Lionel Messi Barcelona 180 milyon

4. Eden Hazard Real Madrid 152 milyon

5. Raheem Sterling Manchester City 150 milyon

6. Muhammed Salah Liverpool 150 milyon

7. Harry Kane Tottenham 140 milyon

8. Sadio Mane Liverpool 130 milyon

9. Kevin De Bruyne Manchester City 130 milyon

10. Antoine Griezmann Barcelona 125 milyon

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Juventus'un hocası Sarri de Portekizli yıldız için övgü dolu ifadeler kullandı. Sarrri, 'Ronaldo sonsuza kadar havada kalacak gibiydi' sözleriyle oyuncusunun gururunu okşadı.

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RONALDO'NUN EN İYİ KAFA GOLLERİ

Hep birlikte izliyoruz...

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