Ronaldo havada 71 cm asılı kalıp gündem yarattı, kötü haberi bugün aldı!
Juventus'un Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, dün oynanan Sampdoria-Juventus karşılaşmasında harika bir kafa golü attı.
İşte atletizm antrenörü Ertan Hatipoğlu'na göre Cristiano Ronaldo'nun atletizmde yapabileceği dereceler:
100 m: 10.80
400 m: 51.00
Uzun atlama: 7.20 m
Yüksek atlama: 2.00-2.03 m
Üç adım atlama: 14.80 m
Cirit atma: 55 m
1500 m: 4.20
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Oyuncu Takımı Değeri (avro)
1. Kylian Mbappe PSG 225 milyon
2. Neymar PSG 185 milyon
3. Lionel Messi Barcelona 180 milyon
4. Eden Hazard Real Madrid 152 milyon
5. Raheem Sterling Manchester City 150 milyon
6. Muhammed Salah Liverpool 150 milyon
7. Harry Kane Tottenham 140 milyon
8. Sadio Mane Liverpool 130 milyon
9. Kevin De Bruyne Manchester City 130 milyon
10. Antoine Griezmann Barcelona 125 milyon
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