Ronaldo havada 71 cm asılı kalıp gündem yarattı, kötü haberi bugün aldı!

İŞTE O LİSTE Oyuncu Takımı Değeri (avro)

1. Kylian Mbappe PSG 225 milyon

2. Neymar PSG 185 milyon

3. Lionel Messi Barcelona 180 milyon

4. Eden Hazard Real Madrid 152 milyon

5. Raheem Sterling Manchester City 150 milyon

6. Muhammed Salah Liverpool 150 milyon

7. Harry Kane Tottenham 140 milyon

8. Sadio Mane Liverpool 130 milyon

9. Kevin De Bruyne Manchester City 130 milyon

10. Antoine Griezmann Barcelona 125 milyon

