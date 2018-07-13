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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Haberler >Spor Haberleri >Futbol>Ronaldo çılgınlığı! 308 milyon...
Futbol

Ronaldo çılgınlığı! 308 milyon...

Juventus'un Ronaldo tranferini açıklamasının ardından 24 saatte satışlar resmen uçtu.

Fotoğraflar: Arşiv
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Juventus'un Ronaldo tranferini açıklamasının ardından 24 saatte satışlar resmen uçtu.

Fotoğraflar: Arşiv
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İtalyan devi Juventus'un Real Madrid'den 120 milyon Euro'ya transfer ettiği Portekizli yıldız oyuncu Ronaldo daha resmi imzayı atmadan etkisini gösterdi.

Fotoğraflar: Arşiv
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Juventus taraftarları transferin açıklanmasının ardından ilk 24 saatte tam 520 bin adet forma satın aldı.

Fotoğraflar: Arşiv
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Juventus şu ana kadar Ronaldo'nun forma satışından 54 milyon 600 bin Euro (308 milyon TL) gibi çılgın bir gelir elde etti.

Fotoğraflar: Arşiv
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Bunların 20 bin adedi Adidas ve Juventus mağazalarından. Tam 500 bin adet ise online mağazadan satıldı.

Fotoğraflar: Arşiv
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Bir ara Juventus'un online mağazası yoğunluk yüzünden çöktü.

Fotoğraflar: Arşiv
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Yıldız oyuncunun Juventus'tan yıllık 30 milyon Euro kazanacağı belirtiliyor.

Fotoğraflar: Arşiv
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Eski 7 numara Cuadrado, Ronaldo'ya formasını vermesiyle ilgili "Bazen vermek, almaktan daha kutsaldır. Cristiano'ya yeni macerasında başarılar" dedi..

Fotoğraflar: Arşiv
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Juventuslu taraftarlar Ronaldo formalarına büyük ilgi gösteriyor. Torino ekibinin taraftarları, Cristiano Ronaldo transferinden oldukça memnun... İzlemek için videoya tıklayınız...

Fotoğraflar: Arşiv
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