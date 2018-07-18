Ronaldo bunu da yaptı! 33 yaşında tarihe geçti...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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2018 Dünya Kupası'nı, finalde Hırvatistan'ı 4-2'yle geçen Fransa kazandı. Bununla birlikte başta Cristiano Ronaldo olmak üzere pek çok takım ve yıldız oyuncu Dünya Kupası tarihini baştan yazdılar.
Kaynak: Sabah / Fotoğraflar: Arşiv
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Kaynak: Sabah / Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
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2018 Dünya Kupası'nı, finalde Hırvatistan'ı 4-2'yle geçen Fransa kazandı. Bununla birlikte başta Cristiano Ronaldo olmak üzere pek çok takım ve yıldız oyuncu Dünya Kupası tarihini baştan yazdılar.
Kaynak: Sabah / Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
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Mısır, Honduras ve Bolivya ile birlikte Dünya Kupası'na 3 kez katılmasına karşın galibiyet yüzü göremeyen üçüncü takım oldu.
Kaynak: Sabah / Fotoğraflar: Arşiv
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Brezilya, 1982'den bu yana üst üste 10. kez grup aşamasını lider olarak tamamladı.
Kaynak: Sabah / Fotoğraflar: Arşiv
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Brezilya, kupa tarihinde 229 gole ulaşarak bu alanda Almanya'yı geride bıraktı ve organizasyon tarihinin en iyisi oldu.
Kaynak: Sabah / Fotoğraflar: Arşiv
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Kariyerinde 5. kez Dünya Kupası'nda yer alan Meksikalı Rafael Marquez bu alanda Antonio Carbajal (Meksika) ve Lothar Matthaus'u (Almanya) yakaladı.
Kaynak: Sabah / Fotoğraflar: Arşiv
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Marquez ayrıca 17 Dünya Kupası karşılaşmasına kaptan olarak çıkarak bu alanda rekor kırdı.
Kaynak: Sabah / Fotoğraflar: Arşiv
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Mısır'ın 45 yıl 161 günlük kalecisi Essam El-Hadary, Suudi Arabistan karşısında forma giyerek bir Dünya Kupası maçında oynayan en yaşlı oyuncu oldu.
Kaynak: Sabah / Fotoğraflar: Arşiv
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2018 Dünya Kupası, yaklaşık 28 yaş ortalamasıyla tarihin en yüksek yaş ortalamalı Dünya Kupası organizasyonu oldu.
Kaynak: Sabah / Fotoğraflar: Arşiv
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Brezilya – Kosta Rika maçının 97. dakikasında ağları havalandıran Neymar, Dünya Kupası tarihinde normal sürede atılan en geç golün sahibi oldu.
Kaynak: Sabah / Fotoğraflar: Arşiv
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Son 16 turunda Rusya'ya penaltı atışları sonucu elenen İspanya, İngiltere ve İtalya ile birlikte Dünya Kupası tarihinde penaltı atışları sonucu en çok elenen takım oldu. (3)
Kaynak: Sabah / Fotoğraflar: Arşiv
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2018 Dünya Kupası'nda 4 tur maçı penaltı atışlarına kaldı ve bu alanda 1990, 2006 ve 2014'te düzenlenen organizasyonlar ile aynı rakamlara ulaşıldı.
Kaynak: Sabah / Fotoğraflar: Arşiv
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Özbek hakem Ravshan Irmatov, Dünya Kupası tarihinde en çok maç yönetme rekoruna sahip. (11)
Kaynak: Sabah / Fotoğraflar: Arşiv
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Meksikalı Jesus Gallardo, İsveç maçının ilk dakikasında sarı kart görerek Gianpiero Marini (İtalya, 1982) ve Sergei Gorlukovich (Rusya, 1994) ile birlikte Dünya Kupası tairhinde en hızlı sarı kart gören oyuncu olma rekorunu egale etti.
Kaynak: Sabah / Fotoğraflar: Arşiv
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Arjantinli Javier Mascherano toplamda gördüğü 7 sarı kart ile Dünya Kupası tarihinin en çok sarı kart gören oyuncusu.
Kaynak: Sabah / Fotoğraflar: Arşiv
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Brezilya +124 averajla bu kategoride Dünya Kupası tarihinin en iyi takımı.
Kaynak: Sabah / Fotoğraflar: Arşiv
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Belçika 11 oyuncudan bulduğu gol ile bir Dünya Kupası'nda en çok oyuncudan gol bulan takım oldu.
Kaynak: Sabah / Fotoğraflar: Arşiv
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Hırvatistan'dan Mario Mandzukic, Dünya Kupası tarihinde iki taraf için de gol atan ilk oyuncu oldu.
Kaynak: Sabah / Fotoğraflar: Arşiv
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Portekiz'in yıldız oyuncusu Cristiano Ronaldo, dört farklı Dünya Kupası'nda gol atma başarısı gösteren dördüncü oyuncu oldu.
Kaynak: Sabah / Fotoğraflar: Arşiv
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Ronaldo, İspanya karşısında attığı 3 golle Dünya Kupası tarihinde hat-trick yapan en yaşlı oyuncu oldu. (33 yıl 130 gün)
Kaynak: Sabah / Fotoğraflar: Arşiv
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"Juventus tarihinde iz bırakmak istiyorum!" Portekizli yıldız oyuncu Cristiano Ronaldo, İtalyan devi Juventus ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. İmza töreninden kameralara yansıyan detayları izlemek için videoya tıklayınız...