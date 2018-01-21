Ronaldo bu hale geldi

Deportivo maçında rakibiyle çarpışıp kanlar içinde yerde kalan Cristiano Ronaldo'nun son hali boksörlerden farklı değil...
AA-AFP
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AA-AFP
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Dünya yıldızı futbolcu Cristiano Ronaldo, La Liga'da 7-1 kazandıkları Deportivo mücadelesinde talihsiz bir kaza yaşamıştı.
AA-AFP
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Rakibiyle çarpışan dünya yıldızı futbolcu, kanlar içinde yerde kaldı. İdmanda boy gösteren Portekizli futbolcunun gözündeki büyük şişlik dikkat çekti.
AA-AFP
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Ronaldo'nun kazadan sonra doktorunun telefonunu alarak yüzünün haline bakması ise epey konuşulmuştu. Maçta olaylar ise şöyle gelişti...
AA-AFP
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Santiago Bernabeu'da oynanan mücadele, deplasman ekibinin golü ile başladı. 23'üncü dakikada Deportivo La Coruna, Adrian'ın kaydettiği golle 1-0 öne geçti. 32'nci dakikada Real Madrid, bu gole yanıtını Nacho ile verdi ve skor 1-1'e geldi. 42'de Real Madrid, Bale ile 2-1 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.
AA-AFP
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Mücadelenin ikinci yarısında Real Madrid fırtına gibi esti. Madrid ekibi; 58'de Bale, 68'de Modric, 78 ile 84'te Ronaldo ve 88'de Nacho'nun kaydettiği gollerle sahadan 7-1'lik galibiyetle ayrıldı.
AA-AFP
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Milli oyuncu Emre Çolak mücadeleye yedek kulübesinde başlarken, 54'üncü dakikada Borges'in yerine oyuna dahil oldu. Bu sonucun ardından Real Madrid bir maç eksiğiyle puanını 35'e yükseltirken, Deportivo La Coruna 16 puanda kaldı.
AA-AFP
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İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) 20. hafta mücadelesinde, Real Madrid ile Deportivo La Coruna takımları Madrid’deki Santiago Bernabeu Stadı’nda karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın ikinci yarısında, Real Madrid takımının futbolcusu Cristiano Ronaldo, kafasına aldığı darbe sonrasında oyundan çıktı.
AA-AFP
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Ronaldo kanlar içinde kaldıktan sonra doktorunun telefonunu alarak suratının durumuna baktı. Bu an objektiflerden kaçmadı.