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Futbol
Spor Arena DÄ±ÅŸ Haber
23 AralÄ±k 2019 - 15:45,

Ronaldo, Arabistan'da yenilgiyi hazmedemedi!

Suudi Arabistan'da oynanan maÃ§ta Lazio, Juventus'u 3-1 yenerek kupayÄ± mÃ¼zesine gÃ¶tÃ¼rÃ¼rken maÃ§ sonu dÃ¼nyayÄ± ÅŸaÅŸÄ±rtan gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler ortaya Ã§Ä±ktÄ±...

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Serie A Lig BirliÄŸi yÃ¶netiminin Suudi Arabistan ile yaptÄ±ÄŸÄ± anlaÅŸma gereÄŸi Riyad'daki Kral Suud Ãœniversitesi StadÄ±'nda oynanan finalde lig ÅŸampiyonu Juventus ile Ä°talya KupasÄ± ÅŸampiyonu Lazio karÅŸÄ±laÅŸtÄ±.

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Juventus kadrosunda yer alan milli futbolcu Merih Demiral'Ä±n ilk 11'de baÅŸladÄ±ÄŸÄ± mÃ¼cadelede, Lazio 16. dakikada Luiz Alberto'nun golÃ¼yle 1-0 Ã¶ne geÃ§ti. Ä°lk yarÄ±nÄ±n son anlarÄ±nda Juventus'un Arjantinli yÄ±ldÄ±zÄ± Paulo Dybala'nÄ±n ayaÄŸÄ±ndan bulduÄŸu gol sonrasÄ±, devreye 1-1 eÅŸitlikle girildi.

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Ä°kinci yarÄ±da Lazio, Bosna Hersekli golcÃ¼ Senad Lulic'le 73'te skoru 2-1 yaptÄ±, 90+4. dakikada Danilo Cataldi maÃ§Ä±n skorunu 3-1 olarak belirledi.

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Lazio kupayÄ± mÃ¼zesine gÃ¶tÃ¼rÃ¼rken Ã¶dÃ¼l tÃ¶reninde ÅŸaÅŸÄ±rtan gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler ortaya Ã§Ä±ktÄ±. BaÅŸroldeki isim Ronaldo idi...

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Portekizli yÄ±ldÄ±z Cristiano Ronaldo, mÃ¼cadele boyunca birÃ§ok gol pozisyonundan faydalanamazken; kendine Ã§ok kÄ±zdÄ±ÄŸÄ± anlar fotoÄŸraflandÄ±. Herkesin konuÅŸtuÄŸu olay ise madalya tÃ¶reninde yaÅŸandÄ±.

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Ä°kinciliÄŸe tahammÃ¼l edemeyen Cristiano Ronaldo'nun Ã¶fkeli hareketleri kameraya yansÄ±rken Portekizli, gÃ¼mÃ¼ÅŸ madalya boynuna takÄ±lÄ±r takÄ±lmaz Ã§Ä±karttÄ±.

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TÃ¶rendeki yetkililer de bu duruma anlam veremedi.Â

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Ä°ÅžTE O ANLAR

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Lazio, iki hafta Ã¶nce de ligde karÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ± Juventus'u aynÄ± skorla yenmeyi baÅŸarmÄ±ÅŸtÄ±. Ä°talyan basÄ±nÄ± Ronaldo'nun Ã¶fkesinin nedeninin bu durum olduÄŸunu yazdÄ±.

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Ã–te yandan Portekizli maÃ§ sonunda Arap futbolseverlerin kendisine olan ilgisini geri Ã§evirmedi ve bol bol imza daÄŸÄ±ttÄ±.

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Minik bir futbolseverin Ronaldo ile bu gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼ gecenin fotoÄŸrafÄ± oldu.

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Ä°talya SÃ¼per KupasÄ±'nÄ± kazanan Lazio'lu futbolcula Riyad'dan eve dÃ¶nerken, gÃ¼venlik gÃ¶revlisi kupayÄ± Ã¶zel Ã¶nlemden geÃ§irdi. Bu anlar sosyal medyada bÃ¼yÃ¼k ilgi gÃ¶rdÃ¼.

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