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Ronaldo, Arabistan'da yenilgiyi hazmedemedi!
Serie A Lig BirliÄŸi yÃ¶netiminin Suudi Arabistan ile yaptÄ±ÄŸÄ± anlaÅŸma gereÄŸi Riyad'daki Kral Suud Ãœniversitesi StadÄ±'nda oynanan finalde lig ÅŸampiyonu Juventus ile Ä°talya KupasÄ± ÅŸampiyonu Lazio karÅŸÄ±laÅŸtÄ±.
Juventus kadrosunda yer alan milli futbolcu Merih Demiral'Ä±n ilk 11'de baÅŸladÄ±ÄŸÄ± mÃ¼cadelede, Lazio 16. dakikada Luiz Alberto'nun golÃ¼yle 1-0 Ã¶ne geÃ§ti. Ä°lk yarÄ±nÄ±n son anlarÄ±nda Juventus'un Arjantinli yÄ±ldÄ±zÄ± Paulo Dybala'nÄ±n ayaÄŸÄ±ndan bulduÄŸu gol sonrasÄ±, devreye 1-1 eÅŸitlikle girildi.
Portekizli yÄ±ldÄ±z Cristiano Ronaldo, mÃ¼cadele boyunca birÃ§ok gol pozisyonundan faydalanamazken; kendine Ã§ok kÄ±zdÄ±ÄŸÄ± anlar fotoÄŸraflandÄ±. Herkesin konuÅŸtuÄŸu olay ise madalya tÃ¶reninde yaÅŸandÄ±.
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Ä°talya SÃ¼per Kupa finalinde Lazio'ya 3-1 yenilen Juventus'ta, Cristiano Ronaldo Ã¶dÃ¼l tÃ¶reninde boynuna takÄ±lan gÃ¼mÃ¼ÅŸ madalyayÄ± geri Ã§Ä±karÄ±yorpic.twitter.com/W7OlHetyiP— Spor Arena (@sporarena) December 23, 2019