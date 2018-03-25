Roma'ya iki Türk daha! Cengiz Ünder'den sonra...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Milli yıldızımızı transfer eden Roma, iki Türk'ün daha peşinde.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Roma Sportif Direktörü Monchi, büyük düşünüyor. İtalya Serie A ekibi Roma, Cengiz Ünder'in ardından iki Türk yıldızı daha renklerine bağlama için harekete geçti... Gelin bu transfer operasyonuna hep birlikte bakalım...
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Bu sezon başında Medipol Başakşehir’den Cengiz Ünder’i transfer eden ve 2018 itibariyle de ondan oldukça faydalanan Roma rotayı bir kez daha Türkiye’ye kırdı.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Roma Sportif Direktörü Monchi, Cengiz Ünder’in ardından Galatasaray ve Trabzonsporlu birer ismi daha listesine ekledi. İtalyan medyasında yer alan habere göre Monchi, Galatasaray’dan Yunus Akgün ile Trabzonspor’dan Sefa Akgün’ü transfer etmek istiyor.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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2000 jenerasyonunun önemli isimlerinden Akgünler (kardeş değiller), henüz A takımlarında forma giyme şansı bulamadılar.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Roma’nın transfer için bu iki ismin biraz daha pişmesini bekleyebileceği kaydedildi. Ancak, sarı kırmızılılar bu iki oyuncuyu renklerine bağlayıp, başka kulüplere kiralık vermenin gerekirse Türkiye'de oynatmanın peşinde. (Ajansspor)