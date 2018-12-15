Roma'da flaş gelişme! Cengiz Ünder...

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Futbol
Fotoğraflar: A.A., Reuters, Hürriyet Arşiv
15 Aralık 2018 - 11:04,

Roma'da flaş gelişme! Cengiz Ünder...

Milli yıldızımızla ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

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Roma forması giyen Cengiz Ünder için son dakika haberi geldi... İşte tüm detaylar...

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Medipol Başakşehir'den transfer olduğu Roma'da geçtiğimiz sezonun ikinci devresinden itibaren çıkışa geçen Cengiz Ünder, performansıyla izleyenleri büyülüyordu. Bu sezona da harika bir başlangıç yapan 21 yaşındaki yıldız futbolcu, takımıyla çıktığı 19 maçta 5 gol ve 5 asistle oynadı.

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Roma'nın vazgeçilmez isimleri arasına giren genç yıldızın adı bir süredir Avrupa transfer gündemini fazlasıyla meşgul ediyordu. Ünder'e Arsenal ve Tottenham Hotspur başta olmak üzere pek çok Avrupa devinin talip olduğu öne sürülmüştü.

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Bonservisi için 50 milyon euro gibi ciddi meblağların telaffuz edildiği Cengo için bugün de İtalyan basını dev bir iddiada bulundu.

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Ülkede yayım yapan Tutto Mercato Web adlı internet sitesi, Roma'nın Cengiz için gelen ciddi bir teklifi geri çevirdiğini yazdı. Haberde İtalyan kulübünün Arsenal'ın Cengiz için yaptığı 32 milyonluk teklifi reddettiği kaydedildi.

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Site, Roma Başkanı James Pallotta'nın Arsenal'dan gelen bu teklifi düşük bulduğu ve oyuncuyu 50 milyon euro'dan aşağı satmayacağı belirtildi. (Fanatik)

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