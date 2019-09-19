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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Foto: DepoPhotos
19 Eylül 2019 - 18:36,

Roma maçı öncesi bomba iddia! Robinho...

Temsilcimiz Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi'nde Roma ile karşı karşıya gelecek.

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Bu önemli mücadele için Başakşehir'in dünya yıldızı ismi Robinho İtalya'ya götürülmedi.

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Bunun sebebi olarak İtalyan basınından bomba bir iddia geldi.

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İddiaya göre Robinho, İtalya'da hakkında çıkan bir mahkeme kararı nedeniyle İtalya’ya gitmedi.

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Brezilyalı futbolcu, İtalyan yargısı tarafından 2017’de tecavüz suçundan dokuz yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

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Robinho’nun 2013’te yaşanan olayın ardından İtalya’dan ayrıldığı, o tarihten sonra da ülkeye uğramadığı hatırlatıldı.

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Robinho yaşanan bu olaylardan sonra Santos ve Atletico Mineiro, Çin’de Guangzhou Evergrande, Türkiye’de Sivasspor ve Başakşehir formaları giydi.

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