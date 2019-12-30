Roma, hem kulübü hem de Cengiz Ünder'i satıyor!

Serie A'da Cengiz Ünder ve Mert Çetin'in formasını giydiği Roma, kulübü satmaya hazırlanıyor.
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İtalya basınında çıkan haberlere göre Roma, 750 - 800 milyon euroya Friedkin Group'a satılıyor. Şu anda Roma'nın Amerikalı sahibi olan James Pallotta, böylece kulübü yine bir Amerikalı iş adamı Dan Friedkin'e satmış olacak.
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Halihazırdaki başkan Pallotta, takımdaki oyuncular ile anlaşmakta zorlanmıştı. Öyle ki kulübün efsane ismi Totti'nin Pallotta ile anlaşamadığı için ayrıldığı belirtiliyordu.
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Palotta, 2012 yılından bu yana Roma'nın sahibiydi. Ancak bu süre boyunca başkent ekibi bir kupa kazanma başarısı gösterememişti.
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Roma, konu hakkında açıklamada bulunurken iddiaları doğruladı. İtalyan ekibi, ''Henüz anlaşma imzalanmadı ama Friedkin Group ile görüşmeler devam ediyor...'' sözlerini kullandı.
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İki Amerikalı şirket arasında yapılan görüşmelerin son aşamada olduğu ve kısa süre içinde resmi açıklamanın geleceği kaydediliyor.
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Roma'nın sattığı tek şey kulübün kendisi değil... Sarı kırmızılı ekip, Milli futbolcumuz Cengiz Ünder'i de satmaya hazırlanıyor.
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Yine İtalya basınında çıkan habere göre Cengiz Ünder'in yeni takımı Manchester United olacak.
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2017 yılında 14.5 milyon euroya Başakşehir'den Roma'nın yolunu tutan Cengiz'in 35-40 milyon euro arasında bir ücrete İngiliz devine gitmesi bekleniyor.
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22 yaşındaki Türk yıldız, Roma'da 75 maça çıkarken 15 gol ve 11 asist yapma başarısı göstermişti.
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Cengiz Ünder'in adı Bayern Münih ve Arsenal ile de anılıyordu... EURO 2020 öncesi Cengiz'in göstereceği performans, Milli Takım için de çok önemli olacak.