Robinho bombası! Süper Lig ekibiyle anlaştı...

Kırmızı beyazlı ekip bonservisi elinde bulunan Brezilyalı yıldız Robinho ile 1.5 yıllığına anlaşmaya vardı.
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33 yaşındaki oyuncu İstanbul'a gelerek resmi sözleşmeye imza atacak. Yıldız oyuncu Sivasspor tercihini yapmadan önce kırmızı beyazlı ekipte görev almış Roberto Carlos ve Cicinho'yu da arayarak şehirle ve ülkeyle ilgili bilgi aldı.
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Son olarak Brezilya Serie A ekiplerinden Atletico Mineiro forması giyen Robinho sözleşmesinin 31 Aralık 2017'de sona ermesiyle birlikte boşa çıkmıştı.
Fotoğraflar: Arşiv
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RESMEN AÇIKLANDI!
Demir Grup Sivasspor Başkanvekili Erdal Sarılar, uzun süreden beri transfer görüşmesi yaptıkları Brezilyalı oyuncu Robinho ile prensip anlaşmasına vardıklarını duyurdu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Sarılar, Robinho'nun yarın kente geleceğini ifade etti. Duyurunun yapılması ile Demir Grup Sivasspor taraftarları büyük coşku yaşadı.
Fotoğraflar: Arşiv
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ROBİNHO'NUN 6. ÜLKESİ OLACAK!
Robinho kariyerinde Brezilya (Santos, Atletico Mineiro), İspanya (Real Madrid), İngiltere (Manchester City), İtalya (Milan) ve Çin'de (Guangzhou Evergrande) top koşturmuştu.