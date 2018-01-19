Robinho bombası! Resmen açıklandı, geliyor...

Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Süper Lig ekipleri temaslarını hızlandırdı...
DHA - Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
DHA - Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
1 / 6
Kıyasıya bir yarış halinde olan Süper Lig ekipleri, devre arası takviyelerle kadrolarını güçlendirmek istiyor. Bombalar peş peşe patlamaya başlarken, dünyaca ünlü yıldız Robinho ile ilgili resmi bir açıklama geldi.
DHA - Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
2 / 6
Süper Lig'in ikinci yarısının ilk maçında kendi sahasında Teleset Mobilya Akhisarspor ile karşılaşacak olan Demir Grup Sivasspor, karşılaşmanın hazırlıklarını kendi tesislerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Samet Aybaba yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmana yeni transfer Paul Papp ile uzun zamandır sakatlığı bulunan John Boye de katıldı.
DHA - Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
3 / 6
Antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba transfer çalışmaları hakkında bilgi verdi. Aybaba, 3 isimle görüştüklerini ve sürecin olumlu ilerlediğini işaret etti. İşte o isimler ve Aybaba'nın açıklamaları:
DHA - Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
4 / 6
"Transferle ilgili raporu verdik yönetimimize. Onlar çalışıyorlar. Devre arası iyi oyuncu bulma konusunda sıkıntı var. Oynayan oyuncu bulma konusunda sıkıntı var. Onlar da değerlendiriyorlar ekonomisi nasıl olur diye."
DHA - Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
5 / 6
"Herhalde birkaç gün içerisinde bir iki tane oyuncu ile ilgili transfer gerçeklemiş olacak. Gündemdeki isimlere yakın isimler. Onların dışında pek fazla isim yok zaten. Zorlanıyoruz kolay değil bu devre arası transfer."
DHA - Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
6 / 6
3 BOMBA BİRDEN...
"Atlético Mineiro'dan Robinho ile Newcastle United'dan Henri Saivet ile ilgili görüşüyorlar, yerli oyuncu var bir kaç tane. Bunlardan biri de Başakşehir'den Tunay Torun. Görüşmeler yapıyorlar."