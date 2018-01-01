Robin van Persie'nin babası transferi açıkladı!

Fenerbahçe’ye büyük umutlarla gelen ancak son dönemlerde katkısından çok farklı konularla gündeme oturan Robin van Persie konusunda müjde babasından geldi.
Fotoğraflar: Arşiv
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Fotoğraflar: Arşiv
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Golcü oyuncunun babası Bob, oğlunun Feyenoord’a transferiyle ile ilgili konuştu...
Fotoğraflar: Arşiv
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Fenerbahçe'nin kurtulmaya çalıştığı Robin van Persie'nin babası Bob van Persie'den ümitlendiren bir açıklama geldi.
Fotoğraflar: Arşiv
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Daha önce oğlunun Feyenoord'a transferiyle ilgili bir soruya, "Ben öyle düşünüyorum" diye cevap veren Bob van Persie, Robin'in devre arasında Rotterdam'a dönmek için hazırlık yaptığı iddiaları için, "Artık oğlum daha yakınımda olacağı ve ailemizin yeniden bir arada olacağı için çok mutluyum. Evinden bu kadar uzak kalması yetti" yorumunu yaptı.
Fotoğraflar: Arşiv
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Feyenoord'un Fenerbahçe'nin serbest bırakması halinde Robin van Persie'yi kadrosuna katması bekleniyor. (Fotomaç)