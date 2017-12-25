Roberto Carlos'tan yÄ±llar sonra gelen ÅŸok itiraf! "O efsane frikik..."
Avrupa basÄ±nÄ±nda Ã¶ne Ã§Ä±kan haftanÄ±n olaylarÄ±nÄ± sizler iÃ§in derledik...
Görkem ÇOKSEZEN / Foto: Hürriyet ArÅŸiv
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Görkem ÇOKSEZEN / Foto: Hürriyet ArÅŸiv
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Avrupa basÄ±nÄ±nda Ã¶ne Ã§Ä±kan haftanÄ±n olaylarÄ±nÄ± sizler iÃ§in derledik...
Görkem ÇOKSEZEN / Foto: Hürriyet ArÅŸiv
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RONALDO BU GÃœNÃœ UNUTMAK Ä°STEYECEK
HaftanÄ±n en Ã¶nemli futbol olayÄ± ÅŸÃ¼phesiz El Clasico idi. Barcelona, Berbaneu'da Ã¼stÃ¼n bir oyun oynayarak rakibini yendi. MaÃ§ta en dikkat Ã§eken olaylardan birisi Lionel Messi'nin kullandÄ±ÄŸÄ± sertbest vuruÅŸun Ronaldo'nun suratÄ±na isabet etmesiydi. Portekizli pek varlÄ±k gÃ¶steremediÄŸi mÃ¼cadelede bu kare ile hatÄ±rlandÄ±.
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EBOUE'NÄ°N AÃ‡IKLAMALARI
Emmanuel Eboue'nin aÃ§Ä±klamalarÄ± Galatasaray camiasÄ±nda olduÄŸu kadar Avrupa'da da yankÄ± buldu. Mal varlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n Ã§oÄŸunu eski karÄ±sÄ±na kaptÄ±rdÄ±nÄ± sÃ¶yleyen FildiÅŸi Sahilli futbolcu, icra memurlarÄ±ndan kaÃ§tÄ±ÄŸÄ±nÄ±, Ã§amaÅŸÄ±rlarÄ±nÄ± elde yÄ±kadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyerek intiharÄ±n eÅŸiÄŸine geldiÄŸini ifade etti. Bu aÃ§Ä±klamalar sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± camiayÄ± harekete geÃ§irdi. KulÃ¼pten Eboue'ye gÃ¶rev verilmesi bekleniyor. Ã–te yandan Eboue'ye G.Saray'da gÃ¶rev verileceÄŸi iddialarÄ± da Ada basÄ±nÄ±nda bÃ¼yÃ¼k yankÄ± buldu.
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ROBINHO'DAN FLAÅž KARAR
Ä°talya'da tecavÃ¼zden suÃ§lu bulunarak 9 yÄ±l hÃ¼kÃ¼m giyen BrezilyalÄ± futbolcu Robinho, Brezilya'da forma giydiÄŸi Atletico Mineiro kulÃ¼bÃ¼yle sÃ¶zleÅŸme yenilememeye karar verdi. 33 yaÅŸÄ±ndaki futbolcu 2016 ocak ayÄ±ndan bu yana Atletico'da forma giyiyordu. Brezilya'da yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in yargÄ±lanmayan SambacÄ±, Ä°talyan mahkemesi tarafÄ±ndan 2013 yÄ±lÄ±nda Milano'da bir gece kulÃ¼bÃ¼nde bir kadÄ±na tecavÃ¼z etmekle suÃ§lu bulunmuÅŸtu. Robinho takÄ±mdan ayrÄ±larak ailesiyle tatil yapmak istediÄŸini dile getirdi.
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ROBERTO CARLOS'TAN YILLAR SONRA GELEN Ä°TÄ°RAF
BrezilyalÄ± futbol efsanesi Roberto Carlos, 1997'de Brezilya formasÄ±yla Fransa'ya karÅŸÄ± kaydettiÄŸi unutulmaz frikik golÃ¼nÃ¼n ÅŸans eseri olduÄŸunu itiraf etti. Bir dÃ¶nem FenerbahÃ§e formasÄ± da giyen Carlos, FransÄ±z gazetesi L'Equipe'e yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Top kesinlikle auta Ã§Ä±kÄ±yordu ama rÃ¼zgardan dolayÄ± yÃ¶n deÄŸiÅŸtirdi ve ÅŸans eseri aÄŸlara gitti." ifadelerini kullandÄ±.
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MESLEÄžÄ° BIRAKACAÄžIM DEMÄ°ÅžTÄ°; AMA...
Teknik direktÃ¶r Dick Advocaat, Hollanda Birinci Futbol Ligi (Eredivisie) takÄ±mlarÄ±ndan Sparta Rotterdam ile anlaÅŸtÄ±. Ligde oynadÄ±ÄŸÄ± 17 maÃ§ta 11 puan toplayabilen Sparta Rotterdam, puan tablosunun 17. basamaÄŸÄ±nda bulunuyor. Hollanda Milli TakÄ±mÄ±'nda 3 dÃ¶nem gÃ¶rev alan Advocaat, geÃ§en sezon FenerbahÃ§e'yi Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±. Kariyerinde AZ Alkmaar, PSV, Glasgow Rangers ve Zenit kulÃ¼plerinin yanÄ± sÄ±ra Rusya Milli TakÄ±mÄ±'nÄ±n da teknik direktÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ Ã¼stlenen Advocaat, 2016'nÄ±n ÅŸubat ile mayÄ±s aylarÄ± arasÄ±nda Feyenoord KulÃ¼bÃ¼nÃ¼n teknik heyetine danÄ±ÅŸmanlÄ±k yaptÄ±. HatÄ±rlanacaÄŸÄ± Ã¼zere HollandalÄ± teknik adam, FenebahÃ§e'nin Atiker Konyaspor'a 3-2 maÄŸlup olduÄŸu Mart 2017'deki maÃ§tan sonra ÅŸu aÃ§Ä±klamayÄ± yapmÄ±ÅŸtÄ±: "KararÄ±mÄ± aldÄ±m ve yÃ¶netimle paylaÅŸtÄ±m. Sezon sonu buradan ayrÄ±lacaÄŸÄ±m. Bu sadece FenerbahÃ§e'den ayrÄ±lacaÄŸÄ±m anlamÄ±na gelmeyecek, mesleÄŸime de son noktayÄ± koyacaÄŸÄ±m."Â
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MESSI'DEN YENÄ° REKOR
Son dÃ¶nemlerde meslektaÅŸÄ± Cristiano Ronaldo'nun arkasÄ±nda kalan Lionel Messi, El Clasico'da yeni rekorlara yelken aÃ§tÄ±. Arjantinli yÄ±ldÄ±z, Gerd MÃ¼ller'in rekorunu geÃ§erek 5 bÃ¼yÃ¼k ligde gelmiÅŸ geÃ§miÅŸ en skorer isim oldu. Messi Bernabeu'da kaydettiÄŸi golle 526. kez BarÃ§a formasÄ±yla fileleri sarsmÄ±ÅŸ oldu.
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MOURINHO Ã‡ILDIRDI
Manchester United Teknik DirektÃ¶rÃ¼ Jose Mourinho, 2-2'lik Leicester City beraberliÄŸinin ardÄ±ndan adeta Ã§Ä±lgÄ±na dÃ¶ndÃ¼. BazÄ± oyuncularÄ±n Ã§ocukÃ§a karar verdiÄŸini dile getiren Portekizli, kendi hatalarÄ±nÄ±n cezasÄ±nÄ± Ã§ektiklerini belirtti ve alÄ±nan beraberliÄŸi "MaÄŸlubiyet kadar kÃ¶tÃ¼" diye yorumladÄ±.
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CITY KASIRGASI
Manchester City, Ä°ngiltere Premier Ligi adeta domine etti. Pep Guardiola Ã¶nderliÄŸinde 19 lig maÃ§Ä±nda 18 galibiyet ve 1 beraberlik alan Manchester ekibi, evinde aÄŸÄ±rladÄ±ÄŸÄ± Bournemouh'u 4-0'lÄ±k farklÄ± skorla geÃ§meyi bildi. Lider Manchester City'nin en yakÄ±n takipÃ§isi, 13 puan uzaÄŸÄ±ndaki ezeli rakibi Manchester United...
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EMRE'LERÄ°N KAPIÅžMASINDA 'MOR' TARAF GÃœLDÃœ
Ä°spanya Ligi 17'nci hafta mÃ¼cadelesinde Celta Vigo, deplasmanda Deportivo La Coruna'yÄ± 3-1 maÄŸlup etti. Milli oyuncularÄ±mÄ±zdan Emre Ã‡olak mÃ¼cadeleye Deportivo formasÄ±yla ilk 11'de baÅŸlarken, 46'ncÄ± dakikada yerini Florin Andone'ye bÄ±raktÄ±. Bir diÄŸer milli oyuncumuz Emre Mor ise, Celta Vigo formasÄ±yla 19 dakika sahada kalabildi. GenÃ§ oyuncu 71'inci dakikada Pione Sisto'nun yerine oyuna dahil oldu. Bu sonuÃ§la birlikte Celta Vigo puanÄ±nÄ± 21'e yÃ¼kseltirken, Deportivo La Coruna 15 puanda kaldÄ±.