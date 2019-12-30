Rize'de geceye damga vuran görüntü ve Fenerbahçe'de ilk ayrılık!

AHMET ÇAKAR: VAR DAVETİ DE GELMEDİ Hakem Halil Umut Meler, oyun genelinde dört dörtlük maç yönetti ama öyle bir pozisyon var ki eğer Fenerbahçe puan kaybetseydi büyük problem olurdu. İlk yarıda Vedat Muriqi'e yapılan mutlak bir penaltı var. Arkadan omuzlarına basılarak açık bir şekilde yere düşürülüyor. Ama hakem çalmadı, VAR daveti de gelmedi