Spor Arena
Haber Giriş: 30 Aralık 2019 - 08:10,
Rize'de geceye damga vuran görüntü ve Fenerbahçe'de ilk ayrılık!
Fenerbahçe, ilk yarının son maçında Rize ile karşılaştı. Sarı lacivertliler, oldukça zorlandığı karşılaşmadan Deniz Türüç ve Jailson'un iki füzesiyle galip ayrıldı. Maça damga vuran olay ise bambaşkaydı...
Sarı lacivertliler, rakiplerinin kazandığı haftada Rize'de mutlak galibiyet hedefindeydi. Maçı izlemek için tribündeki yerini alan Ali Koç ise durum 1-1 olunca mücadeleyi ayakta izledi.
Fenerbahçe'nin golcüsü bu pozisyonda rakibinin kendisini eliyle ittiği gerekçesiyle penaltı itirazında bulundu
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