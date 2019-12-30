MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriRize'de geceye damga vuran görüntü ve Fenerbahçe'de ilk ayrılık!
GeriFutbol Rize'de geceye damga vuran görüntü ve Fenerbahçe'de ilk ayrılık!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Futbol
Spor Arena
Haber Giriş: 30 Aralık 2019 - 08:10, /

Rize'de geceye damga vuran görüntü ve Fenerbahçe'de ilk ayrılık!

Fenerbahçe, ilk yarının son maçında Rize ile karşılaştı. Sarı lacivertliler, oldukça zorlandığı karşılaşmadan Deniz Türüç ve Jailson'un iki füzesiyle galip ayrıldı. Maça damga vuran olay ise bambaşkaydı...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1

Sarı lacivertliler, rakiplerinin kazandığı haftada Rize'de mutlak galibiyet hedefindeydi. Maçı izlemek için tribündeki yerini alan Ali Koç ise durum 1-1 olunca mücadeleyi ayakta izledi.

2

Fenerbahçe'de maç sonu Semih Özsoy sert açıklamalar yaparken 'net penaltı' diye tanımladığı pozisyon 32. dakikada yaşandı. Isla'nın sağ kanattan ortasında Rizesporlu Abarhoun'la hava mücadelesine giren Muriqi, yerde kaldı.

3

Fenerbahçe'nin golcüsü bu pozisyonda rakibinin kendisini eliyle ittiği gerekçesiyle penaltı itirazında bulundu

4

'ALLAH'TAN HATAYI ÖRTTÜ'

Semih Özsoy, "Hakemler ne kritere göre atanıyor? Nelere bakılıyor? Kazandık bakalım hakeme maç verilecek mi? Allah'tan Jailson'un o muhteşem golü birçok hatayı da örttü. O gol olmasaydı bugün başka şeyler konuşuyor olacaktık." ifadeleriyle MHK'ye yüklendi.

5

Başkan Ali Koç da pozisyonda penaltı bekledi ve tepkisini dile getirdi.

6DENİZ ÇOBAN: PENALTIYDI

DENİZ ÇOBAN: PENALTIYDI

33. dakikada Fenerbahçe hücumunda Muriç penaltı bekledi. Abarhoun kafa topu mücadelesinde Muriç’in omuzuna basarak yükselmişti. Fenerbahçe lehine penaltı verilmesi gereken bir pozisyondu.

7AHMET ÇAKAR: VAR DAVETİ DE GELMEDİ

AHMET ÇAKAR: VAR DAVETİ DE GELMEDİ

Hakem Halil Umut Meler, oyun genelinde dört dörtlük maç yönetti ama öyle bir pozisyon var ki eğer Fenerbahçe puan kaybetseydi büyük problem olurdu. İlk yarıda Vedat Muriqi'e yapılan mutlak bir penaltı var. Arkadan omuzlarına basılarak açık bir şekilde yere düşürülüyor. Ama hakem çalmadı, VAR daveti de gelmedi

8

Sarı lacivertliler Rize'den Jailson'un 32 metreden attığı füze ile üç puanla dönerken ligin ilk yarısını 9 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 31 puanda kapattı.

96SINDA KONUŞACAĞIZ

6'SINDA KONUŞACAĞIZ

Ersun Yanal derbi sonrası yapmadığı basın toplantısı hatırlatılınca 'Ayın 6'sında hep beraber konuşacağız' dedi.

10FENERBAHÇEDE İLK AYRILIK

FENERBAHÇE'DE İLK AYRILIK

Öte yandan Fenerbahçe'de takımdaki ilk ayrılık da kesinleşti. Ersun Yanal'ın forma şansı vermediği Adil Rami için Fransa'dan flaş bir iddia ortaya atıldı.

11ADİL RAMİ İLE YOLLAR AYRILIYOR

ADİL RAMİ İLE YOLLAR AYRILIYOR

L'Equipe Gazetesi, Adil Rami'nin Fenerbahçe'de yedeğin de yedeği pozisyonuna düştüğünü bu sebeple İstanbul macerasının erken sonuçlanacağını yazdı.

12

Rami bu sezon Fenerbahçe'de yalnızca 4 maçta forma giydi. Fiziksel olarak bir türlü toparlanamayan Fransız futbolcunun yerine arayışlar başladı. Sarı lacivertlilerde Zanka'nın da performansı eleştiriliyor. Fenerbahçe'de amaç bu bölge için en az bir takviye yapmak.

13EMRE TAKIMI TOPARLADI

EMRE TAKIMI TOPARLADI

Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle Beşiktaş mücadelesinde forma giyemeyen Emre Belözoğlu ise bu maçla takıma döndü. Tecrübeli isim oyuna girer gitmez orta sahayı toparladı, arkadaşlarına pozisyonlar hazırladı.

14
15

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da! Kampanyaya katılmak için buraya tıklayın!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi