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YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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Futbol
Foto: Adem KABAYEL
03 Eylül 2019 - 20:29,

Riva'da Yusuf YazÄ±cÄ± ÅŸoku

A Milli Futbol TakÄ±mÄ±, 2020 Avrupa ÅžampiyonasÄ± (EURO 2020) Elemeleri'nde Andorra ve Moldova ile yapacaÄŸÄ± H Grubu'ndaki maÃ§larÄ±nÄ±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼.Â 

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Riva'daki Hasan DoÄŸan Milli TakÄ±mlar Kamp ve EÄŸitim Tesisleri'nde teknik direktÃ¶r Åženol GÃ¼neÅŸ yÃ¶netimindeki antrenmanda, sakatlÄ±k geÃ§iren Yusuf YazÄ±cÄ± Ã§alÄ±ÅŸmayÄ± yarÄ±da bÄ±raktÄ±.Â 

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Yusuf, Ã§ift kale maÃ§ sÄ±rasÄ±nda Efecan Karaca ile girdiÄŸi bir pozisyon sonrasÄ±nda acÄ± iÃ§inde yerde kaldÄ±.

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Â SaÄŸ ayak bileÄŸinden sakatlanan ve sahada ilk mÃ¼dahalesi yapÄ±lan Yusuf'un ayaÄŸÄ±na buz torbasÄ± koyuldu. Ã‡alÄ±ÅŸmaya devam edemeyen oyuncu daha sonra tesislere gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼.Â 

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Ä°dmana sakatlÄ±klarÄ± bulunan Emre BelÃ¶zoÄŸlu, Dorukhan TokÃ¶z, Okay YokuÅŸlu, Enes Ãœnal, Ozan Tufan ve NazÄ±m Sangare katÄ±lmadÄ±.Â 

5- Åženol GÃ¼neÅŸten uyarÄ±lar

- Åženol GÃ¼neÅŸ'ten uyarÄ±larÂ

A Milli TakÄ±m teknik direktÃ¶rÃ¼ Åženol GÃ¼neÅŸ, antrenmanda oyuncularÄ±nÄ± sÄ±k sÄ±k uyardÄ±.Â 

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Ä°dmanÄ± sÄ±k sÄ±k durduran deneyimli teknik adam, oyuncularÄ±nÄ± yaptÄ±klarÄ± hatalarla ilgili ikaz etti.Â 

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Antrenman Ä±sÄ±nma hareketleri, pas ve koordinasyon Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±yla baÅŸladÄ±. MinyatÃ¼r kale Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± ile devam eden idman Ã§ift kale maÃ§la sÃ¼rdÃ¼. KarÅŸÄ±laÅŸmayÄ± kazanan turkuaz yelekli takÄ±m, galibiyet pozu verdi. Antrenman sonunda hÃ¼cum oyuncularÄ± kanat organizasyonlarÄ± Ã§alÄ±ÅŸtÄ±.Â 

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A Milli TakÄ±m, hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± yarÄ±n akÅŸam gerÃ§ekleÅŸtireceÄŸi antrenmanla sÃ¼rdÃ¼recek.Â 

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Ä°dmandan Ã¶zel kareler sizlerle...

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