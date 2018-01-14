Rio Ferdinand'dan Cenk Tosun esprisi

Cenk TosunEverton'un Tottenham'a 4-0 yenildiÄŸi maÃ§ta ilk defa gÃ¶rÃ¼cÃ¼ye Ã§Ä±ktÄ±. En flaÅŸ yorumlardan birisi eski Manchester UnitedlÄ± efsane Rio Ferdinand'dan geldi.
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Cenk Tosun Everton'un Tottenham'a 4-0 yenildiÄŸi maÃ§ta ilk defa gÃ¶rÃ¼cÃ¼ye Ã§Ä±ktÄ±. En flaÅŸ yorumlardan birisi eski Manchester UnitedlÄ± efsane Rio Ferdinand'dan geldi.
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Cenk Tosun'un Sam Allardyce'Ä±n sistemine alÄ±ÅŸmasÄ± gerektiÄŸini ifade eden eski savunma oyuncusu, Cenk'in bu sistemde ileride tek baÅŸÄ±na mÃ¼cadele etmeye alÄ±ÅŸmasÄ± gerektiÄŸini dile getirdi.
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Ferdinand, "UmarÄ±m yeni kontratÄ±na dÃ¼nyadan izolasyon maddesi ekletmiÅŸtir. BeÅŸiktaÅŸ'ta bu tip bir ÅŸeyle karÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nmÃ¼yorum. Bununla baÅŸ edebilmesi gerek. BazÄ± anlarda arkasÄ± dÃ¶nÃ¼k harika oyunlar oynadÄ±. Agresifti ve fiziksel oynadÄ±. Gylfi, Sigurdsson ve Rooney gibi kaliteli ayaklar var Ã§evresinde. Topa daha saÄŸlam basmayÄ± becerirse, birlikte daha kreatif olabilirler."Â
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Ä°ngilizler genel olarak Cenk Tosun'u beÄŸendi. BazÄ±larÄ± biraz daha ileriye giderek ona verilen 27 milyon pound'luk bonservisi ucuz buldu. Ä°ÅŸte yorumlar...
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Cenk Tosun Everton'da gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼m en teknik forvetlerden biri. Everton onu 100 milyon Euro'nun altÄ±nda nasÄ±l transfer etti bilemiyorum.
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Cenk ceketini sÄ±rtÄ±na aldÄ± ve TÃ¼rkiye'ye giden ilk uÃ§aÄŸa doÄŸru yola koyuldu. Onu gerÃ§ekten suÃ§lamÄ±yorum. (Everton'un kÃ¶tÃ¼ oyununu eleÅŸtiriyor)
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Cenk Tosun iÃ§in Ã¼zgÃ¼nÃ¼m. O kadar Ã§alÄ±ÅŸtÄ± didindi ama Ã¶dÃ¼lÃ¼nÃ¼ alamadÄ±. Premier Lig'e gÃ¶re cÃ¼sseli ve hÄ±zlÄ± bir forvet. Big Sam ileride onun gibi birine sahip olduÄŸu iÃ§in Ã§ok sevinecek.
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Cenk Tosun iki Tottenham savunmacÄ±sÄ±nÄ± yerle bir etti. Fiziksel olarak Ã§ok iyi ve sÃ¼rekli gÃ¶zÃ¼ pasta. Premier Lig'e hoÅŸ geldiniz efendim!