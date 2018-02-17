Rıdvan Dilmen'den sitem! '3-0'ken sen hala...'

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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NTV Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe - Alanyaspor karşılaşmasını değerlendirdi.
Fotoğraflar: Ajans
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Fotoğraflar: Ajans
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İşte Dilmen'in açıklamalarından öne çıkanlar...
"Alanyaspor, geçen sezon ligin en çok yiyen takımlarındandı. Şu anda da 1 gol daha yerse ligin en çok gol yiyen takımlarından birisi olacak. Hocalar değişse de atak yapmalarında sorun yok. Geçen hafta da Serkan’a takıldı."
Fotoğraflar: Ajans
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"Fenerbahçe de kazanarak devam ediyor, Beşiktaş da puan kaybedince daha iştahlanmış. Gençlerbirliği maçından 8 bin civarında seyirci fazla ama benim beklentimin altında. İlk yarı bütün pozisyonlar gol olsa 3-3 olurdu. 0-0 iken Alanya’nın net kaçırdığı pozisyon var, 1-1’ken de kaçırdığı var. Fenerbahçe’de de Mehmet Topal çok önemli bir pozisyon kaçırdı."
Fotoğraflar: Ajans
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"Kameni’nin konsantrasyonu yüksek. Kameni, oynadığı maçlarda güvensizlik vermedi. Giuliano, Valbuena’nın pasında güzel bir gol attı. Isla, da 3.haftadır iyiye gidiyor. İlk yarıda baya bir küfür oldu. Sanırım kartlar yer değişecek. 30 bin seyirciyi de beğenmedim. İkinci golle ilgili olarak ofsayt kaygım var. Topun önünde ama rakibin önünde mi bilmiyorum."
Fotoğraflar: Ajans
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"Geçen hafta Başakşehir maçından sonra lig yeniden başladı demişti Aykut hoca. Bu maçı cepte görüyordu. Çünkü Aykut hoca rakibin açıklarını iyi analiz eden bir hoca ve Alanyaspor da kolay gol yiyen bir takım. İlk yarıda Alanyaspor pozisyonları değerlendiremeyince Fenerbahçe skor üstünlüğünü eline aldı. İkinci yarıda da pas oyununu oynayarak maçı tamamladı."
Fotoğraflar: Ajans
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"Galatasaray kazanması halinde haftaya derbi maçı öncesi "Alın kardeşim siz ne yapıyorsanız yapın ben 3 puan daha aldım" diyecek. Fenerbahçe'yle Beşiktaş'ın averajı 20 şu anda. Lig son haftalarda 2'li, 3'lü ve 4'lü averajlara da gidebilir. Çok yakın çünkü. Yani son 15-20 dakika oynanan rölanti oyunlar da takımların başını yakabilir."
Fotoğraflar: Ajans
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"Hasan Ali dakika 81'de öne basmak için gidiyor. Gitme. Skor 3-0 olmuş neden gidiyorsun. Tek sınırda olan oyuncu vardı Fenerbahçe'de o da sarı kart gördü. Acaba Aykut hocanın aklında İsmail mi var bir daha ki hafta için. Aykut hoca detaycı hocadır çünkü."