YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.
1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.
O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.
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RÄ±dvan Dilmen'den olay sözler! 'Ben Alex olsaydÄ±m...'
KadÄ±kÃ¶yâ€™de yarÄ±n oynanacak sezonun en kritik derbisiniÂ usta yorumcu ve eski milli futbolcu RÄ±dvan Dilmen deÄŸerlendirdi. Dilmen, Ã§arpÄ±cÄ± sÃ¶zlerle dev maÃ§Ä± masaya yatÄ±rÄ±rken, Alex de Souza iÃ§in de tartÄ±ÅŸÄ±lacak aÃ§Ä±klamalar yaptÄ±.
Kaynak: HÃ¼rriyet ArÅŸiv
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Kaynak: HÃ¼rriyet ArÅŸiv
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Yine kritik bir derbi... FenerbahÃ§e yarÄ±ÅŸta kalmak iÃ§in kazanmak zorunda, Galatasaray 19 yÄ±ldÄ±r kazanamadÄ±ÄŸÄ± KadÄ±kÃ¶y'de liderliÄŸi korumak istiyor. NasÄ±l bir maÃ§ bekliyor bizi? Bu sorunun cevabÄ±nÄ± Ã¼nlÃ¼ yorumcu, Sabah gazetesi yazarÄ± ve eski milli yÄ±ldÄ±z RÄ±dvan Dilmen verdi... Ä°ÅŸte RÄ±dvan Dilmen'in dev derbiyle ilgili gÃ¶rÃ¼ÅŸleri...
Kaynak: HÃ¼rriyet ArÅŸiv
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- Sadece bir maÃ§Ä±n sonucu, teknik direktÃ¶rleri ve Ã¶zellikle de kulÃ¼p yÃ¶netimlerini etkilemez. Daha doÄŸrusu etkilememeli. MÃ¼sabaka Ã¶ylesine bir zamanda oynanÄ±yor ki teknik aÃ§Ä±dan FenerbahÃ§e kazanmak zorunda, Galatasaray iÃ§in bir puan kÃ¶tÃ¼ deÄŸil ama Ã¼Ã§ puan alÄ±rsa sÃ¼per bir iÅŸ yapmÄ±ÅŸ olacak. Bu olayÄ±n puansal durumu. Bir de psikolojik durumu var. 1999'dan bu yana kaybetmeyen bir takÄ±m yenilirse Aykut Kocaman, "Galatasaray'a yenilen teknik adam" olarak tarihe geÃ§ecek. Veya tersten bakarsak Fatih Terim uzun sÃ¼re sonra kazanan teknik adam olarak anÄ±lacak. KazanamadÄ±ÄŸÄ± halde sÄ±rf bayrak diktiÄŸi iÃ§in Souness'Ä±n hatÄ±rlandÄ±ÄŸÄ± gibi hep hatÄ±rlanacak.
Kaynak: HÃ¼rriyet ArÅŸiv
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- BaÅŸkanlar iÃ§in de geÃ§erli... Ã‡ok sert geÃ§meye aday olduÄŸunu gÃ¶steren baÅŸkanlÄ±k seÃ§iminde FenerbahÃ§e'de Aziz YÄ±ldÄ±rÄ±m iÃ§in maÃ§Ä±n sonucu Ã§ok Ã¶nemli. Mustafa Cengiz Bey iÃ§in kayÄ±p Ã¶lÃ§Ã¼ olmaz ama kazandÄ±ÄŸÄ± takdirde derbi kazanmÄ±ÅŸ baÅŸkan olarak kongrede 200 oy fazla alÄ±r. Bu da rekabetin Ã¶nemini gÃ¶steriyor. Teknik adamlarÄ±n maÃ§a hazÄ±rlanÄ±ÅŸÄ±na bakÄ±yorum... Kendisini ziyaret edip, bir de kahvesini iÃ§tiÄŸim Aykut Hoca son derece gÃ¼venli. Rahat... KaldÄ± ki ilk derbisi de deÄŸil. Hem oyuncu hem de teknik adam olarak bunu yaÅŸamÄ±ÅŸ birisi. Galatasaray'a baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda Fatih Terim, motivasyon anlamÄ±nda farklÄ± uygulamalar yapÄ±yor, taraftara aÃ§Ä±k idman gibi. Sahaya Ã§Ä±kacaklarÄ± 11'lerde FenerbahÃ§e'de bÃ¼yÃ¼k bir deÄŸiÅŸiklik beklemiyorum. Malatya 11'iyle oynar diye dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. Ama bir yandan da kafasÄ±nda oyunun son bÃ¶lÃ¼mÃ¼ndeki gibi Alper'le Giuliano ikilisi ile 4-4-2 gibi oynatÄ±r mÄ± diye de dÃ¼ÅŸÃ¼nmeden edemiyorum. Fatih Terim'in hem mental olarak hem de Ã¶zellikle fizik anlamÄ±nda hazÄ±r olmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in Fernando ile baÅŸlayacaÄŸÄ±nÄ± zannetmiyorum.
Kaynak: HÃ¼rriyet ArÅŸiv
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- Fatih Terim'in Belhanda, Feghouli, Gomis ve Rodrigues'i de oynatacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. 4-2-3-1 oynamasÄ±nÄ± bekliyorum. Tolga, SelÃ§uk, Fernando ve Donk'tan ikisini oynatacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. Bunlardan birinin Donk olacaÄŸÄ±nÄ±, yanÄ±nda SelÃ§uk'un oynama ihtimalinin yÃ¼ksek olduÄŸunu tahmin ediyorum. Tolga ile SelÃ§uk arasÄ±nda gidip geliyordur. SakatlÄ±ÄŸÄ± geÃ§mesine raÄŸmen Fernando'yu oynatacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nmÃ¼yorum. Linnes, Serdar Aziz, Maicon, Nagatomo, orta sahada Donk yanÄ±nda SelÃ§uk ya da Tolga saÄŸda Feghouli, forvet arkasÄ± Belhanda, solda Rodrigues en Ã¶nde de Gomis'i oynatmasÄ±nÄ± bekliyorum.
Kaynak: HÃ¼rriyet ArÅŸiv
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- Ä°ki hocayÄ± da yakÄ±ndan tanÄ±yoruz. Neler yapacaklarÄ±nÄ± bilebiliyoruz. Aykut Kocaman'Ä±n nasÄ±l baÅŸlayacaÄŸÄ±nÄ±, nasÄ±l devam edeceÄŸini Ã¶n gÃ¶rebiliyoruz ama Fatih Terim'i Ã§ok Ã¶n gÃ¶remiyoruz. Skora, duruma, ÅŸartlara gÃ¶re deÄŸiÅŸtirebiliyor. Bir anda baÅŸka bir 11'le Ã§Ä±kabilir, oyun iÃ§inde geÃ§en hafta olduÄŸu gibi farklÄ± ÅŸeyler yapabilir. Aykut Hoca daha kuralcÄ±, Fatih Hoca daha esnek antrenÃ¶rlÃ¼k yapÄ±yor. Tabii ki skor Ã¶nemli. Klasik cÃ¼mleler vardÄ±r derbiler iÃ§in; "Ã–ne geÃ§en takÄ±m kazanÄ±r", hiÃ§ Ã¶yle bir ÅŸey yoktur. Ã–ne geÃ§en takÄ±m defans yapar derbilerde, geriye dÃ¼ÅŸen de bastÄ±rÄ±r. Kontratak yapan oyuncularÄ±n varsa kazanÄ±rsÄ±n. FenerbahÃ§e, BeÅŸiktaÅŸ deplasmanÄ±nda Ã¶ne geÃ§ti, 3 yedi... O yÃ¼zden Ã¶ne geÃ§mek illa galibiyet getirecek diye bir ÅŸey yok. Ã–nemli olan Ã¶ne geÃ§tikten sonra 2. golÃ¼ atabilmek. Derbilerde 2 farkÄ± bulman gerek yoksa son bÃ¶lÃ¼mde hep defans yaparsÄ±n.
Kaynak: HÃ¼rriyet ArÅŸiv
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- FenerbahÃ§e-Galatasaray maÃ§Ä±na Alex de Souza'nÄ±n gitmesi kim ne derse desin normaldir. SonuÃ§ta FenerbahÃ§e'nin eski oyuncusu. Futbol Ã¶yle bir ÅŸey ki dÃ¶nemin Ã¶nemli oyuncularÄ±ndan biri de biziz. Benim gibi bir sÃ¼rÃ¼ aÄŸabeyim, kardeÅŸim var. Alex de bana gÃ¶re FenerbahÃ§e tarihinin en Ã¶nemli yabancÄ± futbolcusudur. GeliÅŸini hatÄ±rlayalÄ±m, gidiÅŸini hatÄ±rlayalÄ±m binlerce kiÅŸi... DÃ¼n geliÅŸini hatÄ±rlayalÄ±m 4-5 kiÅŸi. Bir 10 yÄ±l sonra geldiÄŸinde karÅŸÄ±layanlarÄ±n sayÄ±sÄ± 2 olacak. Ama Alex gÃ¶nÃ¼llerde hep kalacaktÄ±r. KeÅŸke Alex bir hafta sonra gelseydi Ã§Ã¼nkÃ¼ TÃ¼rkiye'nin mentali bu. Avrupa'da bÃ¶yle ÅŸeylere bakÄ±lmaz. Ben Alex olsaydÄ±m haftaya gelirdim. Alex'in kÃ¶tÃ¼ niyetinden bahsetmiyorum. Kaos iÃ§in gelmemiÅŸtir. Biz de gÃ¶rsek sarÄ±lÄ±rÄ±z. Haftaya maÃ§lar olmadÄ±ÄŸÄ±nda gelse daha iyi olurdu.
Kaynak: HÃ¼rriyet ArÅŸiv
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- Volkan Demirel'in BeÅŸiktaÅŸ maÃ§Ä±ndaki davranÄ±ÅŸlarÄ±nÄ± hocasÄ±, yÃ¶netimi ve kamuoyu vicdanÄ± da doÄŸru bulmadÄ±. Ama Ã¼lkemiz Ã¶yle bir Ã¼lke ki "Emre BelÃ¶zoÄŸlu keÅŸke FenerbahÃ§e'de kalsaydÄ±, hiÃ§ olmazsa isyan eden bir adam" diyorlar. Bu anlamda Volkan iÃ§in de bÃ¶yle derlerdi tersi olsaydÄ±. Ben Aykut Kocaman'Ä±n aldÄ±ÄŸÄ± kararÄ± doÄŸru buluyorum. Volkan'Ä±n o maÃ§ta ya da genel olarak bazÄ± davranÄ±ÅŸlarÄ± hatalÄ± olabilir ama Volkan Demirel, Aykut Kocaman'Ä±n uzattÄ±ÄŸÄ± ele sÄ±kÄ±ca sarÄ±ldÄ±. Volkan FenerbahÃ§e tarihinin en deÄŸerli adamlarÄ±ndan biridir benim gÃ¶zÃ¼mde. SaÄŸlÄ±klÄ± ve antrenmanlÄ± olduÄŸu sÃ¼rece FenerbahÃ§e'nin vazgeÃ§ilmezidir.
Kaynak: HÃ¼rriyet ArÅŸiv
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- Galatasaray'Ä±n en bÃ¼yÃ¼k silahÄ± Gomis. Mariano'nun yokluÄŸu ise bÃ¼yÃ¼k kayÄ±p. Aykut hoca da belki Valbuena ile baÅŸlar, Aykut Hoca'nÄ±n iÅŸi belli de olmaz. Pek sÃ¼rprizi sevmez ama... Futbolcular stada gelir... Hangi statsa artÄ±k. Yalandan kulaklÄ±ÄŸÄ± takarlar, Ã§imlere filan bakarlar. Hesapta bizim tribÃ¼nle alakamÄ±z yok mesajÄ± verirler. Ama Ã¶zellikle derbilerde iÃ§ baÅŸkadÄ±r... Rahat gÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼n altÄ±nda bÃ¼yÃ¼k bir rahatsÄ±zlÄ±k vardÄ±r. Ne kadar tecrÃ¼beli olursan ol... IslÄ±k Ã§alarlar bir de, aÄŸzÄ±nda ciklet vardÄ±r ama iÃ§inde fÄ±rtÄ±nalar kopuyordur. (Sabah)Â Â Â
Kaynak: HÃ¼rriyet ArÅŸiv
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"Alex'in maÃ§a gelmesi kadar doÄŸal bir ÅŸey yok!" Muhabirimiz Ahmet Ercanlar, Alex hakkÄ±ndaki sorularÄ± yanÄ±tladÄ±... Ä°zlemek iÃ§in videoya tÄ±klayÄ±nÄ±z...