Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Rıdvan Dilmen'den Mesut'u eleştiren isme sert sözler: 'Hemen sazan gibi atlamış...'
Spor yazarı ve yorumcusu Rıdvan Dilmen, Ntv'de yayınlanan Sporun Not Defteri programında Mesut Özil'in Almanya Milli Takımı'nı bırakması, Höeness'in açıklamaları ve İlkay Gündoğan ile görüşmesinin detaylarını açıkladı.
Fotoğraflar: Arşiv
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Fotoğraflar: Arşiv
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İşte Rıdvan Dilmen'in açıklamaları;
Sinan Erdem’de bir organizasyon hatırlıyorum. Roberto Mancini, Slaven Bilic gibi isimler vardı. Yerlisi, yabancısı herkes vardı. Mesut Özil’in açıklamaları da ortada. Ülkesinin lideri gelmiş o da yanına gitmiş. Futbolu da çok sevdikleri için futboldan sohbet ediyorlar. Ayrıca spordan gelme dostlukları var. Mesut ile sayın Cumhurbaşkanımız siyaset konuşmuş değil. Mesela; Gomis’in de 15 Temmuz paylaşımları gün gibi ortada. Gomis bizden biri gibi.
Fotoğraflar: Arşiv
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Bugün stada giden bir futbolcu diyelim ki Hristiyan… İbadetini orada yapabilir. Müslümana da niye Müslüman mı oldun diyeceksin? Bizde ırkçılık falan yok. Olamaz da. Herhangi bir Müslüman kardeşimiz namazını kılabilir, Hristiyan bir sporcu da ibadetini yapabilir. Bu konuyu daha fazla kaşımamak lazım. Bugün Mesut var, daha sonra İlkay var. İlkay ile telefon görüşmesi yaptım.
Fotoğraflar: Arşiv
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"Ben kendi fikrimi söyledim. Sen dış etkenlerden etkilenme, işini yap, etkilenme dedim. Sayın Cumhurbaşkanımız ile de konuşma şansım oldu. Mesut, daha fazla kendisini Türkiye ile ilişkilendirdi ve daha fazla bizden hissetmeye başladı kendini. Kanımızdan, canımızdan biri. Şimdi İlkay’ı koruma zamanı. Almanya Futbol Federasyonu’nun tek kelime etmemesi gerek. Bunu bir siyasi platforma sokmamak gerekiyor."
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"Ben de Mesut olsam o dönem Almanya'yı tercih ederdim"
Almanya’ya git. İki tane park edilmeyecek yer varsa, “Aaa bunlar Türklerdir” deniliyor. Almanya’da bir tek futbolcu çıkmıyor. Doktor da çıkıyor, akademisyen de. Bazen bu konuda komplekslerde giriyoruz. Bundan sonra olacaklar önemli. Omurgalı bir duruş ortaya koyan bir kardeşimiz var. Ben de Mesut olsaydım o dönem Almanya’yı tercih ederdim. Çünkü kariyerini düşünmüştü.
Fotoğraflar: Arşiv
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"Höness hemen atlamış sazan gibi..."
Höeness ne diyor onu da okuyalım. Hemen atlamış sazan gibi... Sadece oyunculuğundan değil onların bu jenerasyonu belki bizim örnek gösterdiğimiz jenerasyondur. Bunlar kötü örneklerdir, teşekkür edeceğine bunu söylüyor. Teşekkür etmezseniz o zaman şöyle yapalım. Dünya Kupası'ndan önce Cumhurbaşkanımız ya da Başbakanımızla görüşmüştür ver o zaman kupasını. Yani bunu başarılarına göre çocuklarımızı ve ailelerini zor durumda bırakmamak lazım. Ama bizim yangına körükle gitmeyerek İlkay'a tam destek aman ha İlkay sende hemen falan filan böyle saçma sapan yani argo mantıksız şeyler söylememek lazım.
Fotoğraflar: Arşiv
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"Mesut Özil'e sahip çıkarak ki bence sahip çıkması gereken Merkel ve Alman halkıdır. Ben Alman halkının tamamının Höeness gibi düşündüğünü düşünmüyorum. Aklı başında insanlar vardır. Almanya ve Hollanda'dan gelen sıcak gelişmeler varken sporcu üzerinden de ülkeler arası kaosa dönüştürmemek gerekiyor. Bizim de demeçlerimize dikkat etmesi gerekiyor. Höeness'in bu davranışları değil de Mesut ve İlkay forması giyen bakanları örnek almamız gerekiyor.Jürgen Klopp da Löw’ün yapamadığını yaptı."
Fotoğraflar: Arşiv
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'Bu çocuklar bizim çocuklarımız'
Almanya’da İlkay oyuna girerken yuhalanmıştı. Bizde ırkçılık yok ama mesela bir Volkan Demirel’e empati yapalım. Milli takım forması giyerken yuhalanmıştı. Bu çocuklar bizim çocuklarımız. İlkay’ın konumu çok önemli bir hal geldi. O da tedirgin. İki arada bir derede kaldı. Ona, fevri davranmadan işine devam etmesini söyledim."
Fotoğraflar: Arşiv
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"Bazı şeyleri tek taraflı düşünmemek lazım. Bundan sonra Alman Milli Takımı’nda oynayacak oyuncuları korumak lazım. Futbolcular özgür olmalı, hangi takımı seçmek istiyorsa seçmeli."
Fotoğraflar: Arşiv
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Almanya Milli Takımı'nı bıraktığını açıklayan Mesut Özil için, NTV yayınına katılan futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, konuyu değerlendirdi. Dilmen'in açıklamalarını izlemek için videoya tıklayınız... (Görüntüler NTV'ye aittir.)