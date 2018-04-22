Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Rıdvan Dilmen: 'Gol yemek için elinden geleni yaptı'
Rıdvan Dilmen, NTV'de yayınlanan %100 futbol programında Beşiktaş'ın sahasında Yeni Malatyaspor'u 3-1 mağlup ettiği mücadeleyi değerlendirdi.
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Rıdvan Dilmen, NTV'de yayınlanan %100 futbol programında Beşiktaş'ın sahasında Yeni Malatyaspor'u 3-1 mağlup ettiği mücadeleyi değerlendirdi.
İşte Rıdvan Dilmen'in açıklamaları;
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"Beşiktaş ısrar etti. Oyunun temposunu arttırdı ve Adriano gerçek yerine geçince yani sol tarafa etkili oldu. Gökhan çok ısınmamasına rağmen girdi ve önde kazandığı toplarla atakları orada kestiler. Oğuzhan değişikliği olunca da tek taraflı maç oldu."
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"Fabri yemek için uğraştı ama olmadı. Yeni Malatyaspor'un yakaladığı pozisyonda o futbolcu istediğini yapsa değişik olabilirdi. 80'den sonra Erol hoca tamamen 1 puan için oynamaya başladı. Cuma'dan itibaren Başakşehir ve Galatasaray'ın kazanması Beşiktaş'a başka seçenek bırakmadı. Galatasaray'dan 80'den sonra kazandı. Başakşehir oyun üstünlüğünü kaybettiği anda Arda'nın iyi oyunuyla kazandı. Bugün Beşiktaş son bölümde kazandı yani kolay maç yok."
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"Osmanlıspor'un evinde iki maçı var birisi Başakşehir diğeri Beşiktaş ile... Alanya'da maç kazanmak kolay değil. Quaresma vurulması gereken yerden müthiş bir vuruş yaptı ve golünü attı."
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"Özellikle 80'den sonra kapanıp bir puan vardı. Adriano var, Talisca var. Duran toptan iki gol, akan oyunda da bir gol attı. Beşiktaş önümüzdeki hafta finale çıkacak. Kaybederse sezon onlar için biter, berabere biterse şampiyonluk şansı devam eder rakibinin puan kaybetmesini bekler."