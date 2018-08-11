Rıdvan Dilmen: 'Bence penaltı değil'

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Rıdvan Dilmen, NTV'de yayınlanan %100 Futbol programında Fenerbahçe'nin sahasında Bursaspor'u 2-1 mağlup ettiği mücadeleyi değerlendirdi.
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İşte Rıdvan Dilmen'in açıklamaları;
Ali Bey'in dileklerine katılıyoruz. Ali Palabıyık belki de penaltı dedi bilemeyiz. Skrtel'ın pozisyonu için, "Bu pozisyona ileride penaltı çalınabilir. Bence penaltı değil ama penaltı diyene bir şey diyemem. Eller kapalı kafa topuna çıkamazsınız."
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Bursaspor'a verilen penaltıya bakılırken ofsayt pozisyonu görüldü. Bence o pozisyonada bakmak gerekiyor. Dünya Kupası'nda teknoloji daha iyi başladı ama uzun vadede faydalı olacaktır. Tartışmalar olacaktır. Bugün VAR süresi çok uzun sürdü. Bugün 4 dakikayı bulmuştur yani bu kadar olmaz. Arkadaşlar çok çabuk halletsinler bu işleri...
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Rıdvan Dilmen'in ilk yarı değerlendirmesi;
Fenerbahçe geçen sezon ilk 5 takıma bakarsanız başkanı ve hocası değişen tek takım. Maç önü Şampiyonlar Ligi gibi... Oyun formatında sadece oyuncu farkı var. Ayew ve Barış yer değiştiriyor. Sabahtan akşama kadar zırlıyorduk ya o yüzden söylüyorum. Benfica maçına da Josef ile başlayacaktı ama cezalıydı. Biris penaltı yaptırdı diğeri golü getirdi. Barış'ın presi korneri getirdi. Dönen topta taraftar desteğiyle yine Barış'ın presiyle atağa dönüştü ve golle sonuçlandı.
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Fenerbahçe sürpriz bir gol yedi ama 2 dakika sonra yine pozisyon atlattı. Skoru çabucak eşitlemese Fenerbahçe daha sıkıntılı olabilirdi. Ayew'in kartı kesin doğru. Yusuf Erdoğan'ın yaptığı penaltıda aynı...
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Kaliteli oyun değil ama istek ve arzusu var Fenerbahçe'nin... Bursaspor hala oyun içerisinde ama biraz daha zamana ihtiyaçları var. Beklediğimiz coşku var ama istediğimiz oyun hala yok. Bekleyip göreceğiz.
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Atmosferde sorun yok. Taraftarlar oyunun sonuna kadar içinde olacakları için takımı diri tutacaklardır. Şampiyonlar Ligi maçları biraz farklı oluyor ama göreceğiz. Lizbon'da maç 23.55 gibi bitti ve Cuma günü oynadılar hemen. Biz de olsa ortalığı ayağa kaldırırlar.
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VAR için itiraz oldu sanırım doğaldır ama ikinci golde biraz çok oldu. Süre bana uzun geldi. Bekleme süresi baya bir uzun geldi. Hem Sivas hem Rize hem de Ülker Stadyumu'nda zemin gayet iyiydi.