Rıdvan Dilmen: 'Küfür yemek istemiyorum...'

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Rıdvan Dilmen, NTV Spor'da yayınlanan %100 Futbol programında Karabükspor - Galatasaray maçını değerlendirdi.
Fotoğraflar: Hürriyet Arşiv
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Fotoğraflar: Hürriyet Arşiv
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İşte Rıdvan Dilmen'in açıklamaları;
"Bu takımı alt ligde de şampiyon yapmaz. Karabük'te defans yapmıyor. Keyif yapmaya çalışıyorlar ama eziyete dönüştü. İnsanlardan küfür yemek istemiyorum maç öyle olurdu böyle olurdu demek istemiyorum denecek bir durum yok."
Fotoğraflar: Hürriyet Arşiv
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"Kritik haftalar başladı. Başakşehir geldi 2 maç 4 puanla çıktı ve kötü bir fikstürü yok. Fenerbahçe yorgun olarak Akhisar ile oynayıp Malatya'ya gidecek. Beşiktaş, pazartesi günü Trabzon'a gidiyor. Sonra Şampiyonlar Ligi sonrası Başakşehir ile oynayacaklar."
Fotoğraflar: Hürriyet Arşiv
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"Galatasaray ve Başakşehir işlerini yaptılar. Diğer iki ekibin işlerini nasıl yapacağı çok önemli. Başakşhir kazanmasını bildi, Demba Ba hat-trick yapabilirdi ama kazanmasını bildi Başakşehir... Matematik olarak Gençlerbirliği bile düşme potasında..."
Fotoğraflar: Hürriyet Arşiv
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Fatih Terim'den Gomis'e özel tebrik! İzlemek için videoya tıklayınız...
Fotoğraflar: Hürriyet Arşiv
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"Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Başakşehir ve Trabzon'da puanlar kaybetti. Ama bu tip maçları kazanmayı biliyorlar. Şampiyonlar Ligi'nde bükülüyorlar kulüpler maç trafiği yüzünden ama öyle bükülmeye can kurban. Girerken 10 milyon Euro alıyorlar. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda Şampiyonlar Ligi müziği güzel olmaz mı? Bence bu kulübe çok yakışır."
Fotoğraflar: Hürriyet Arşiv
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"Şampiyonlar Ligi'nde düşünülen statü değişikliği için "Belki ligin üçüncüsü Şampiyonlar Ligi'ne gider. Umarım Galatasaray ve Fenerbahçe bir problem yaşamazlar. Önümüzdeki hafta UEFA'ya savunma yapacaklar. Bu ligde Mayıs'ın sonuna kadar çekişme devam eder ve 70'i geçen şampiyon olacaktır."
Fotoğraflar: Hürriyet Arşiv
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"Beşiktaş daha stresli maça çıkacaktır. Fenerbahçe de öyle olacak. İkisi de kazanmak zorunda... Aykut Kocaman'ı yanlız bıraktılar bu demeçlerde biraz o yüzden antipatik duruma geldi biraz."
Fotoğraflar: Hürriyet Arşiv
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"Gomis golde darbe aldı bacağını tuttu, tutmasa demekki 25 tane atacak. Bu çocuklar 10 tane atsa da kızmam. Bu duruma düşürenler utansınlar, Karabük'te sokağa da çıkmasınlar."