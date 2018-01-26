Rıdvan Dilmen: Quaresma Kasımpaşa'yı maça ortak etti
NTV Spor'da yorum yapan Rıdvan Dilmen, Beşiktaş - Kasımpaşa maçını şöyle değerlendirdi:
Foto: Adem KABAYEL
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Foto: Adem KABAYEL
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Orta saha boşluğu Beşiktaş'ın oyundan çabuk düşmesine sebep oluyor. Beşiktaş tek ihtimalle oynayan bir takımken 2 ihtimale doğru gidiyor.
Foto: Adem KABAYEL
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Quaresma maçı 3'e 4'e getirecekken rakibi oyuna ortak etti. Zamanında pas vermedi, çok topu ayağında tuttu. Negredo'nun da 2 haftadır, özellikle bugün hemen hemen hiç yoktu. Adebayor hiç gol atmayabilir ama oyuna katkısı vardır, geriye gelir top alır vesaire... İki kafa golüyle kazanıyor Beşiktaş.
Foto: Adem KABAYEL
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İki takım da tuhaftır kontraatak oynadılar. Mesafeler Beşiktaş'ta çok açıldı. Bunun birincisi 2 yıl üst üste şampiyonluk. 2 yıldır ligin büyük kısmını lider götürürdü, şimdi gerideler. Bir tane rakibiniz yok, Fenerbahçe Galatasaray ve Başakşehir var. Bu da telaş getiriyor. Eski güveni yok. Beşiktaş'ın yaş ortalaması 31,7. Şampiyonlar Ligi'nde ve ligde sertleşen maçlarda kolay olmuyor. 94 doğumlu Talisca ile genç Oğuzhan var. Diğer oyuncular 30'un üzerinde oyuncular.
Foto: Adem KABAYEL
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Uzatmalar zor bitti. Beşiktaş'ın sezon devamında önünde 3 takım var. Berabere kalsa Başakşehir'in kazanma ihtimali yüksek. 8 puan olacak. Rakip hep 2-0'ken ümitlenir. 2-1 olunca psikolojik faktörler devreye girer. 2 maç, 6 puan. Trabzonspor - Fenerbahçe maçı dışında 41'le Galatasaray kapatacak. Başakşehir 42 olacak. Galatasaray 45 bin kişiyle Osmanlı'yı yener.
Foto: Adem KABAYEL
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Beşiktaş eyvah der ben haftaya Bursaspor'a karşı sert bir deplasmana gidecğeim, bu maçı kazanmalıyım der. Cumayı bitirdiler, artık rakiplerini bekleyecekler. Cezalı duruma düştü Babel, çok ciddi bir etken.
Foto: Adem KABAYEL
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Bursaspor Beşiktaş'a karşı daha farklı motivasyonla oynayan bir takım. Fenerbahçe geçen hafta maç kazandı, son dakikada gol attı. Beşiktaş da iki hafta da tek farkla kazandı. Artık psikolojik faktörler ön plana çıkmaya başladı. Skor maçı oynamaya başladılar artık.