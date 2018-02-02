Rıdvan Dilmen isyan etti: 'Allahu ekber, Allahu ekber ne oluyor ya...'

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
YENİBİRİŞ
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
YAKALA.CO
yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.
Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.
İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…
yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!
Rıdvan Dilmen isyan etti: 'Allahu ekber, Allahu ekber ne oluyor ya...'
NTV Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Bursaspo'un sahasında Beşiktaş ile 2-2 berabere kaldığı mücadeleyi değerlendirdi.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
1 / 7
İşte Rıdvan Dilmen'in açıklamaları;
"Aslında bence normal bir sonuç çıktı. Beşiktaş tüm skorları yakaladı, öne geçti, geriye düştü, berabere kaldı. Beşiktaş bildiğim kadarıyla deplasmanda 17 puan kaybetti. Her maça rakibini ortak ediyor. Eskiden yanına yaklaştırmıyordu."
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
2 / 7
"Beşiktaş, tek takımla çekilmiyor. Rakipleri kazanırsa bu hafta ne olacak 4,7,8 puan olacak fark... Artık zaman daralıyor 14 hafta kalıyor geriye... Beşiktaş'ın lisanslı dört forvetinin üçü sahadaydı. Geçtiğimiz hafta Afrikalı Eto'o derken Afrikalı Vagner Love demişim buradanda onun düzeltmesini yapayım. Demek ki dikkatli izleniyor ve dinleniyoruz."
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
3 / 7
"Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi ve Galatasaray maçının ikinci yarısında oynadığı futbol hariç iyi futbol oynamıyor. Sakatlıklarda başladı. Atiba'da geçtiğimiz yıllardan biraz daha uzak kaldılar. Fenerbahçe ile iki maç hem kupa büyük ihtimalle hem lig, Bayern Münih maçları var. Yedek kulübesi istenilen deteği sağlamıyor. Medel sarı kartı cebinde olmasına rağmen mükemmel oynadı, 3 kişilik oynadı."
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
4 / 7
"Oğuzhan ve Adriano maça çok iyi başladı ama Oğuzhan düştü oyunda. Vida'nın işi kolay değil ama yavaş yavaş alışacak. Vida kontrollü oynayan bir takımdan geldi. Bşeiktaş 10 pas yapmadan ileriye doğru gitmek isteyen bir takım. Joker pozisyonunda olan oyuncusu Medel artık... Beşiktaş'ın en önemli iki kenar oyuncusu Caner ve Gökhan vardı. Gökhan bu sezon daha formunu bulamadı bu yüzden bek sıkıntısı olabiliyor ara ara..."
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
5 / 7
İlk yarı değerlendirmesi;
"Bursa - Beşiktaş maçları gergin geçiyor. Hakemler belki kutlayacağız iyi idare ettiği için ama ölse ne yapacağız. Futbolun markası bizde yetişmiyor. Dünyanın en büyük yalanı. Markanız ne oldu biliyor musunuz? Salı günü Eşkiya, Perşembe başka bir dizi başladı. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray maçları çok zor açık kanallarda yayınlanıyor. 3 büyükler dizilere yenildi ve daha sonra marka değeri söylüyorsun."
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
6 / 7
"Marka değeri sürekli oyun durarak olmaz. 2.5 yıllık kontrat yapmış Eto'o 41 yaşında sözleşmesi bitecek. Bursaspor şampiyonluk yaşamış ama neler oluyor görüyoruz. Bursalılar bize kızmasın onlar bizim dostlarımız. Sağlıklı bir şekilde maç bitsin istiyorum."
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
7 / 7
"Çok rahatsız olduğum bir konu var. Tribünlerde Allahu ekber, Allahu ekber ne oluyor arkadaşlar? Bu nedir arkadaşlar böyle şey olabilir mi? Burada spor yapılıyor ya. Hiç anlam veremiyorum."