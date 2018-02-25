Rıdvan Dilmen: Fenerbahçe'yi mahveden olay...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, Beşiktaş - Fenerbahçe mücadelesini yorumladı. İşte o sözler...
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Fenerbahçe için hep, gerginlikten en çok faydalanan takım denir ama deplasmanda gerginlik Fenerbahçe'ye yaramaz. Ev sahibinin oyuncusunu atmaya çekinir ama deplasman takımından atar. Gerginlikten kaçmak için kaleye Volkan Demirel'i değil de Kameni'yi tercih etmiş olabilir. Ayrıca karşı karşıyalarda Kameni daha iyi olabilir. Bu sebeple tercih etmiş de olabilir. Futbolda Ölümüne oynamak diye bir şey yoktur, her zaman %30 bir enerji saklarsın ama derbilerde bu %30'u da icabında kullanırsın.
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İki teknik adam Şenol Güneş ve Aykut Kocaman'ı kavga ettirmek için çok şey yapıldı bugün göreceğiz başarılı olunmuş mu! Aykut Kocaman 40 cümle kursun bir sorun çıkmaz, kimseyi kırmaz rencide etmez, Şenol Güneş de böyle bir hoca diyebiliriz. Ali Koç Fenerbahçe futbol takımına da bir Obradovic lazım demiş ama Fenerbahçe'nin Obradovic'i Aykut Kocaman'dır. Teknik adamları maç sonrası eleştirebiliriz, oynanmışı konuşmak eleştirmek çok kolaydır ama öncesi yapılan planlar tahminler çok zordur. Sakatlıklar nedeniyle Beşiktaş takımı uzadı, Fenerbahçe'nin belki oyun planı bozulmuştur. Yani sakatlıklar hesapları değiştirdi.
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"Kendimden utanıyorum" Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş 3-1'lik galibiyeti yorumladı. İzlemek için videoya tıklayınız...
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Başakşehir - Fenerbahçe maçını Rıza Çalımbay geldi izledi ve Fenerbahçe gibi oynamak istedi ama Trabzonspor maçı 1-0 kaybetti. Fenerbahçe, Başakşehir taktiğiyle oynar mı bilmiyorum çünkü Beşiktaş Başakşehir gibi bir takım değil. Fenerbahçe'nin attığı gol de 25-30 cm ofsayt var gibi gözüküyor. Isla penaltıyı yapmak, Quaresma ise penaltıyı almamak için çok uğraştı. Quaresma'nın pozisyonu da penaltı gibi gözüküyor. Fenerbahçe müthiş bir 20-25 dakika oynadı ama sonra oyundan düştü, Beşiktaş ise kendi oyununa dönünce oyun üstünlüğünü eline aldı.
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Beşiktaş'ı maçın başında çok tutuk buldum ama sonra iyi oynamaya başladı. Fenerbahçe ise 20-25 dakika iyi oynadı sonra oyun üstünlüğünü kaybetti. Garip bir şekilde Fenerbahçe favoriydi. Ancak ben ev sahibi takımları her zaman %5, %10 daha önde görüyorum. Beşiktaş'ın son dakikalarda attığı gol ikili averaj için çok kritikti. Aykut Kocaman santim santim kontrollü oynayan bir hoca. Şenol hoca ise 4'lü forvet oynamaya alışmış hücum futbolu oynatan bir hoca. Münih'te daha savunma ağırlıklı bir taktikle çıkmıştı Şenol hoca. Sonuç olarak kaybetti.
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Fenerbahçe'nin ofsayttan attığı gol Fenerbahçe'yi mahvetti. Çünkü o gol Beşiktaş'ı kendi futbolunu oynama adına tetikledi. Şenol hoca maçı kaybedersek biz gidiyoruz. Biz böyle bir takım değiliz dedi. Sonra oyun içinde değişiklikler yaptı ve işe yaradı. Penaltı pozisyonu fotoğraf penaltısıdır. Fenerbahçe'nin yediği 2. golden önce de bana göre faul var. Üçüncü golden önce de ofsayt olabilir. Hakem hocalarımız daha iyi yorum yapabilir o pozisyona. Ancak Beşiktaş oyun olarak da arzu olarak da Fenerbahçe'nin bir adım önündeydi. Aykut Kocaman taktik antrenörü. Kaybediyorken bile çift forvete dönmedi. Aldığı tek risk Valbuena oldu.
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Aykut Kocaman Şenol Güneş ile ilgili sorulara yanıt verdi. İzlemek için videoya tıklayınız...