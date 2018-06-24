Rıdvan Dilmen: F.Bahçe'nin kararı yanlıştı!

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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İşte Dilmen'in sarı lacivertli kulüpteki son duruma ve futbolda yaşanan son gelişmelere dair değerlendirmeleri...
Fotoğraflar: Arşiv
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Bu Fenerbahçe için önemli. Çünkü yapılacak transferleri etkileyecek. Santrfor sorunu var, Fernandao kalsa da bu sorun vardı. Mecburen bir santrfor alınacak. En büyük avantaj, oyun disiplini ve iş ahlakı olan omurgalı bir takım var. Dolayısıyla bu takıma yapılacak 3 ya da 4 hemen katkı sağlayacak takviye Şampiyonlar Ligi ön elemede işi kolaylaştıracaktır.
Fotoğraflar: Arşiv
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Genel olarak yönetim, hoca ve sportif direktörle ilgili olumsuz düşünceye kapılmak için erken. Bekleyeceğiz, göreceğiz. Her şeyi bilmek zorunda da değiliz. Mutlaka doğru bir politikayla görüşmeler yapıyorlardır. Fenerbahçe taraftarının da bu sene tribünleri doldurması hemen hemen kesin gibi. Bu da en büyük transfer olacak.
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"BENCE KARAR YANLIŞTI"
Aykut Kocaman ile ilgili görüşlerimi daha önceden belirttim. Ben onunla devam edilmesinden yanaydım ama futbol böyle bir oyun. Profesyonelce (geç tebliğ ettiler) bir ayrılık oldu.
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Aykut Hoca'nın bundan sonra ne yapacağını bilmiyorum ama o da kendisi için en doğru kararı verecektir. Pek çok takım ile de adı anılacaktır. Hatta Milli Takım yorumları yapılmaya başladı bile.
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Şu anda görevinin başında olan ve kısa bir süre sonra da önemli bir turnuvaya çıkacak olan Lucescu varken bunu dillendirmenin doğru olmadığını düşünüyorum. (Sabah)