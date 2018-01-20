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Rıdvan Dilmen, Eto'o transferini açıkladı
Spor Arena
Rıdvan Dilmen, Eto'o transferini açıkladı
Futbol yorumcusu
Rıdvan Dilmen
spor gündemine dair değerlendirmelerde bulunurken önemli bir
transfer
açıklamasında bulundu.
Fotoğraflar: Arşiv
20.01.2018 - 21:16
SON GÜNCELLEME
20.01.2018 - 21:16
Fotoğraflar: Arşiv
20.01.2018 - 21:16
SON GÜNCELLEME
20.01.2018 - 21:16
1 / 4
Fenerbahçe-Göztepe maçının devre arasında açıklamalarda bulunan futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Kamerunlu yıldız Samuel Eto'o ile ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya attı.
Fotoğraflar: Arşiv
20.01.2018 - 21:16
SON GÜNCELLEME
20.01.2018 - 21:16
2 / 4
Rıdvan Dilmen, Antalyaspor'un golcü yıldızı Samuel Eto'o'nun yeni adresini duyurdu...
Fotoğraflar: Arşiv
20.01.2018 - 21:16
SON GÜNCELLEME
20.01.2018 - 21:16
3 / 4
Dilmen, Cenk Tosun'u Everton'a gönderen Beşiktaş'ın Samuel Eto'o ile anlaştığını kaydetti. İşte Dilmen'in o sözleri:
Fotoğraflar: Arşiv
20.01.2018 - 21:16
SON GÜNCELLEME
20.01.2018 - 21:16
4 / 4
"Beşiktaş, Eto'o'yu alacak duyumlarını aldım. Eto'o Beşiktaş'a gelecek diye biliyorum."
Samuel Eto'o
Transfer Haberleri
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