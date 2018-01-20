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Rıdvan Dilmen, Eto'o transferini açıkladı

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen spor gündemine dair değerlendirmelerde bulunurken önemli bir transfer açıklamasında bulundu.

Fotoğraflar: Arşiv
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Fenerbahçe-Göztepe maçının devre arasında açıklamalarda bulunan futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Kamerunlu yıldız Samuel Eto'o ile ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya attı.

Fotoğraflar: Arşiv
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Rıdvan Dilmen, Antalyaspor'un golcü yıldızı Samuel Eto'o'nun yeni adresini duyurdu...

Fotoğraflar: Arşiv
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Dilmen, Cenk Tosun'u Everton'a gönderen Beşiktaş'ın Samuel Eto'o ile anlaştığını kaydetti. İşte Dilmen'in o sözleri:

Fotoğraflar: Arşiv
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"Beşiktaş, Eto'o'yu alacak duyumlarını aldım. Eto'o Beşiktaş'a gelecek diye biliyorum."

Samuel Eto'oTransfer Haberleri

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