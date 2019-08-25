Ricardo Quaresma'yı yakan olay! 'Gönderin gitsin'

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
YENİBİRİŞ
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
YAKALA.CO
yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.
Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.
İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…
yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!
Siyah beyazlı takımda 8 sezondur forma giyen ve iki lig ve bir kupa şampiyonluğu yaşayan Portekizli yıldız Ricardo Quaresma ile ipler tamamen koptu.
2
Yönetim dün yaptığı açıklamada “Oyuncularımızdan Ricardo Quaresma ile bugün (dün) yapılan toplantı sonucu kendisine yeni sezonda takım kadromuzda olmayacağı bilgisi verilmiştir. Oyuncuya 2019-2020 sezonu transfer dönemi bitimine kadar takım bulabilmesi için izin verilmiştir. Bu süreçte takım bulamaması durumunda da oyuncu sezonun geri kalanında takımdan ayrı bireysel çalışmayla devam edecektir” denildi.
3
Basın toplantısı yapacak
Yönetimden önce ayrılık haberini ilk önce Ricardo Quaresma kendisi duyurdu.
4
Portekizli yıldız, kendi Instagram hesabından yaptığı açıklamada, “Kulüp başkanı tarafından takımda istenmediğim konusunda bilgilendirildim. Sorunu çözmek için uğraşıyorum. İlerleyen günlerde geleceğimle ilgili basın toplantısı düzenleyeceğim. Anlayışınız ve desteğiniz için teşekkür ederim” dedi. Quaresma’nın açıklamasında Fikret Orman’ın adını anmayıp ‘Kulüp başkanı’ demesi de dikkat çekti.
5
‘Alacaktan vazgeç, bonservisi al ve geldiğin gibi uğurlayalım’
Edinilen bilgiye göre yönetim Quaresma’ya “Anlaşarak ayrılalım. İstersen alacaklarına karşılık bonservisini verelim. Geldiğin gün gibi seni uğurlamak isteriz. Kalırsan altyapıya gidersin” dedi.
6
Portekizli’nin de 3 gün mühlet istediği öğrenildi.
7
Tarafların yarın bir kez daha görüşmesi ve ayrılık kararını açıklaması bekleniyor.
8
Avcı’nın gelmesiyle değişen oyun sistemine uyup uymayacağı da tartışılan Quaresma, Sivas’ta iyi bir performans ortaya koyamamıştı. Avcı, Göztepe maçında yedek soyundurduğu Quaresma’ya şans vermedi.
9
FIFA'ya şikayet etmesi bardağı taşırdı
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman’ın alacakları nedeniyle Quaresma’ya kızdığı ve bu yüzden yolları ayırdığı da belirtiliyor.
10
'Servet kazandı, gönderin'
Orman’ın, “Kulüpten âdeta servet kazandı. Bir de kalkmış FIFA’ya şikâyetçi olmuş. Her kulüpte ödemeler gecikiyor. Parasını verin gitsin” dediği öğrenildi.
11
Başlangıçta Quaresma’nın kalmasını savunan yönetici Serdal Adalı da son gelişmeler üzerine fikir değiştirdi.
12
2012’de de Fikret Orman'la anlaşamadı
2012’de göreve gelen Fikret Orman, 2012-13 başında da Quaresma ile çatışmıştı. Portekizli’den indirim talep edilmiş ama anlaşma olmamış ve yollar ayrılmıştı. Quaresma, 2013’te bedelsiz olarak Al-Ahli’ye gitmiş, 2015’te geri dönmüştü.
13
Beşiktaş’ta 2 şampiyonluk yaşayan Portekizli’nin son dönem tribünle de arası açılmıştı.
14
2010 yılında Inter'den 7,3 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen Quaresma, siyah beyazlı takımda 8 sezonda 227 maçta forma giydi. Portekizli futbolcu bu maçlarda 38 gol atarken 78 de asist yaptı.
15
Yıldız futbolcu trivela ve rabona hareketleri ile süslediği estetik futbolu ile Beşiktaş taraftarının gönlünde taht kurmuştu.