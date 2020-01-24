Ricardo Quaresma'nın alışverişte harcadığı para olay oldu

Devre arasında Kasımpaşa'dan ayrılacağı söylentileri çıkan 36 yaşındaki futbolcu eşiyle birlikte önceki gün alışverişe çıktı.Ricardo Quaresma ile eşi Daphny, Zorlu AVM’de bir saat alışveriş yaptı. Ünlü çift, kıyafet ve ayakkabı aldıkları lüks bir mağazada yaklaşık 300 bin TL harcadı.Posta'nın haberine göre; eşi Daphny ve ailesine karşı bonkörlüğüyle bilinen Ricardo Quaresma, 300 bin TL harcadığı alışveriş sonrası paketlerin evine gönderilmesini istedi.Öte yandan Portekizli futbolcunun, alışveriş sırasında her şeyi eşine danışması dikkat çekti.