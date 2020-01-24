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GeriFutbol Ricardo Quaresma'nın alışverişte harcadığı para olay oldu
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Futbol
Haber Giriş: 24 Ocak 2020 - 14:22, /

Ricardo Quaresma'nın alışverişte harcadığı para olay oldu

Kasımpaşa'nın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresme gündem oldu.

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Devre arasında Kasımpaşa'dan ayrılacağı söylentileri çıkan 36 yaşındaki futbolcu eşiyle birlikte önceki gün alışverişe çıktı.

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Ricardo Quaresma ile eşi Daphny, Zorlu AVM’de bir saat alışveriş yaptı.

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Ünlü çift, kıyafet ve ayakkabı aldıkları lüks bir mağazada yaklaşık 300 bin TL harcadı.

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Posta'nın haberine göre; eşi Daphny ve ailesine karşı bonkörlüğüyle bilinen Ricardo Quaresma, 300 bin TL harcadığı alışveriş sonrası paketlerin evine gönderilmesini istedi.

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Öte yandan Portekizli futbolcunun, alışveriş sırasında her şeyi eşine danışması dikkat çekti.

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