Restoranta gitti, 1800 TL bahşiş dağıttı!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Diğer HaberleriRestoranta gitti, 1800 TL bahşiş dağıttı!
GeriDiğer Restoranta gitti, 1800 TL bahşiş dağıttı!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Diğer
Spor Arena Dış Haberler
Haber Giriş: 16 Ekim 2019 - 12:32,

Restoranta gitti, 1800 TL bahşiş dağıttı!

Ünlü boksör Floyd Mayweather, bir kez daha 'parasıyla' gündeme geldi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1

Boks efsanesi Floyd Mayweather, Las Vegas'ta gittiği bir restorantta cömertliğini bir kez daha gösterdi!

2

'Para' lakabı ile tanınan Floyd Mayweather, 16 arkadaşı ile birlikte ABD'de Las Vegas'ta bir restoranta gitti.

3

Resotrantta yediği tavuk ve balıktan oldukça memnun kalan 42 yaşındaki boksör, mutfağa giderken aşçıları tek tek tebrik etti.

4

Mayweather, ayrıca her aşçıya yemekleri beğenmesi sebebiyle 300 dolar (1770 TL) verdi. Ünlü boksörün bu bahşişi ise yine gündem oldu.

5

Tecrübeli sporcu, geçtiğimiz aylarda da bir restorantta kendisiyle yakındna ilgilenen bir garsona bahşiş olarak araba hediye etmişti.

6

Ayrıca Floyd Mayweather'in önümüzdeki günlerde sürpriz bir maça çıkması bekleniyor.

7

Dünyanın en çok para kazanan sporcularının başında gelen Floyd Mayweather, yakın zamanda Çin veya Japonya'da bir dövüşe çıkacak.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

İlginizi Çekebilir

Sıradaki Galeri
Restoranta gitti, 1800 TL bahşiş dağıttı!
Fransa maçı için bir skandal açıklama daha!
Kaan Ayhan ve Kenan Karaman konuştu: Rüyada gibiyiz
LeBron James protestocuları kızdırdı!