Son dakika.. Resmi açıklama geldi! Beşiktaş...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Paris Saint Germain'de forma giyen Kamerunlu santrfor Eric Maxim Choupo-Moting'in adı, ara transfer döneminde Beşiktaş'ın gündemine gelmişti.
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Siyah Beyazlı yönetimin 29 yaşındaki futbolcunun transferi için PSG'ye satın alma opsiyonulu kiralama teklifinde bulunduğu iddia edilmişti. Forvetin yanı sıra kanat pozisyonunda da forma giyebilen oyuncuyla ilgili iddialar, Ryan Babel'in de Fulham'a kiralanmasıyla iyice güçlenmişti. Geçtiğimiz yaz Stoke City'den alınan ancak teknik direktör Thomas Tuchel'in fazla forma şansı vermediği oyuncu, geleceği hakkında ilk kez konuştu.
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Culture PSG adlı YouTube kanalına konuşan Choupo-Moting, takımdan ayrılıp ayrılmayacağına yönelik sorulara şu şekilde yanıt verdi: Şu anda PSG'de olduğum için gururlu ve mutluyum. Her futbolcu daha çok oynamak ister ama herkes her maçta forma şansı bulamaz. Şans bulduğum vakit takıma katkıda bulunmaya çalışıyorum. Oynamadığım ve gol attığım çok mutluyum. Ancak önemli olan, takımın başarısı. Cavani ve Mbappe gibi yıldızlar yorgun olduğunda ben de kalitemi göstermeye çalışıyorum. Bunu daha önce yaptığıma inanıyorum ve daha iyisini de yapabilirim.
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Bu sezon takımıyla 13 maçta forma giyen Choupo-Moting, yalnızca 1 gol kaydedebildi. Piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösterilen Kamerunlunun takımıyla 2020 yazına dek sözleşmesi bulunuyor.
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PSG son lig maçında deplasmanda Amiens'i 3-0 yenmişti...