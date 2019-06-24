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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
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24 Haziran 2019 - 11:48,

Resmen açıklandı! Ozan Tufan kiralık olarak...

Transferin en hareketli takımlarından biri olan Fenerbahçe'de sıcak saatler yaşanıyor...

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Spor Toto Süper Lig'de transfer sezonunun açılmasıyla birlikte hareketlilik arttı. Takımlar kadrolarına uygun olmayan isimleri gönderirken yeni takviyeler için de kollar sıvandı.

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Yeni sezona bomba gibi bir başlangıç için hummalı bir şekilde çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de gündem UEFA.

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Sarı lacivertliler UEFA'dan gelecek karara göre, stratejisini belirleyecek ve transferlerini de bu doğrultuda açıklayacak.

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Maaş dengesini de makul seviyelere indirme peşinde olan sarı lacivertlilerde diğer bir gündem maddesi ayrılıklar...

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Birçok oyuncuyla sözleşmesi sona erecek olan Kanarya'da, teknik direktör Ersun Yanal'ın raporuna göre ayrılıklar büyük ölçüde netleşti.

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Öte yandan takımdaki mevcut oyunculara da teklifler geliyor...

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Alper Potuk için Sergen Yalçın'lı Malatyaspor'un teklif yapması beklenirken Ozan Tufan da resmen açıklandı..

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Sergen Yalçın'la yollarını ayırıp takımın başına Erol Bulut'u getiren Alanyaspor, Ozan Tufan için Fenerbahçe'nin kapısını çaldı.

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Turuncu yeşillilerin hocası Bulut da konuyla ilgili olarak, "Ozan'ı tekrar kiralamak istiyoruz. Efecan Karaca'nın transferi şimdilik söz konusu değil ve takımda kalacağını umuyoruz" şeklinde konuştu.

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24 yaşındaki milli futbolcu geçtiğimiz sezon devre arasında kiralık olarak gittiği Alanyaspor'da 19 karşılaşmada forma giydi.

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Ozan Tufan Alanyaspor'da ki performansıyla yeniden A Mili Takım'da forma şansı buldu.

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Ozan Tufan sezonun 2. devresini Alanyaspor'da tamamlamıştı...

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