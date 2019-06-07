Resmen açıkladılar! Alper Potuk piyangosu...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Sarı-lacivertli taraftarları memnun edici performansı sergilemeyen Alper Potuk, saha içi dışında saha dışında da yaşadığı olaylarla gündeme geldi.
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Önümüzdeki sezon iddialı bir takımla lige şampiyonluk parolasıyla girmek isteyen Fenerbahçe'de, Alper Potuk zayıf halka durumunda.
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Özellikle Alanyaspor'da form tutmuş Ozan Tufan'ın takıma geri dönecek olması ve orta sahadaki alternatifler, yapılacak olan transferler Alper'in forma şansını epey zorlaştıracak.
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2022'ye kadar sözleşmesi bulunan Alper, Fenerbahçe'den senelik 1,8 milyon Euro net ücret alıyor. Bu iyi sözleşmeyi kullanmak isteyen 28 yaşındaki futbolcu, takımdan ayrılmaya niyetli değil.
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SAHA DIŞINDA OLAYLAR
Oyuncu Tuvana Türkay ile 3 yıldır birlikte olduğu Fenerbahçeli futbolcu Alper Potuk, önceki gece THY uçağıyla Dalaman’a gidecekti. İstanbul Havalimanı’na erken gelen Tuvana Türkay uçağa geçti. Kalkışa 4 dakika kala alana gelen Potuk, yetişemeyeceğini anlayınca Tuvana Türkay’ı aradı, “Uçaktan in, rötara girsin” dedi. Sevgilisinin dediğini yapan oyuncu hem uçağı rötara soktu, hem de sosyal medyadan “Beni uçağa almıyorlar” diye şikayet etti. Bu hareketi Alper'i camiada bir kez daha küçük düşürdü.
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Sarı-lacivertli takımda pek şansı bulunmayan Alper ise Süper Lig'de aranan adam oldu.
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Anadolu Kulüpleri onu takıma katmak için adeta sıraya girdi. Kulüplerden üst üste 2 kez Alper Potuk açıklaması geldi.
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Sivasspor'a geri dönen teknik direktör Rıza Çalımbay, "Alper Potuk ve Aatif çok sevdiğim iki eski oyuncum. Şartlar sağlanırsa iki oyuncuyla da yeniden çalışmak isterim." diye konuştu.
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Çaykur Rizespor'da göreve başlayan teknik direktör İsmail Kartal ise Alper Potuk'u istediğini Ajansspor'a şu cümlelerle ifade etti:
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“Alper Potuk ve Emrah Başsan'ı isterim. Alper Fenerbahçe’den eski öğrencim. Şartlar oluşursa tekrardan çalışmak isterim. Aatif’la da görüşmelerimiz devam ediyor”
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Fenerbahçe formasıyla geçtiğimiz sezon sadece 14 maça çıkan Potuk, 1 gol ve 1 asistlik katkı verdi.