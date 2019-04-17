Resmen açıkladı! Türkiye'den...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Paris Saint Germain Başkanı Nasser Al-Khelaifi gemileri yaktı. İşte milyarder patronun o hamlesi...
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Şampiyonlar Ligi'ni kazanma parolasıyla sezona başlayan Fransız kulübünde moraller bozuk.
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Elde kalan Fransa Ligi'nde son haftalara büyük avantajla giren PSG, son iki haftada şampiyonluğu garantileme fırsatını dahi değerlendiremedi.
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Takipçisi Lille karşısında da sahada 5-1 mağlubiyetle ayrılıp zaferi 1 hafta daha erteleyen Fransız Kulübü, yeni sezon için çalışmalarına resmen başladı.
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Kulübün Arap milyarder sahibi Nasser Al-Khelaifi'nin Türkiye'yi de yakından ilgilendiren bir hamle yaptığı ortaya çıktı.
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Üstelik Al-Khelaifi'nin teklifini açıklayan isim Galatasaray'ın yıldız futbolcusu...
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Galatasaray'ın geçtiğimiz yaz Eveton'dan kiraladığı Henry Onyekuru, Ada basınına verdiği röportajda bomba bir transfer itirafında bulundu.
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Nijeryalı sol kanat oyuncusu, Paris Saint Germain'in kendisine teklif yaptığını belirtti.
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Sağ kanat oyuncusu, Fransız devi Paris Saint Germain'den kendisine gelen transfer teklifini reddettiğini açıkladı.
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SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTİM
BBC'ye konuşan 21 yaşındaki Nijeryalı yıldız, Everton'a transfer olmadan önce PSG'nin kendisini istediğini hatta bunun için sağlık kontrolünden geçtiğini ifade etti.
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Annesinin tavsiyesi sebebiyle Fransa'ya gitmediğini ifade eden Onyekuru, "Pazartesi günü bir başka futbolcuyla birlikte resmi imzayı atacaktım ama transfer gerçekleşmedi." ifadelerini kullandı.
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ONYEKURU TRANSFERİ YİNE MASADA
Bir başka yayın organı Teamtalk'a göre ise Fransız temsilcisi transfer için gözünü bir kez daha kararttı. Paris Saint Germain'in Galatasaray'ın yıldızı için 20 milyon euro civarında bir rakamı gözden çıkardığı belirtildi.
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Sarı kırmızılı kulüp yıllık 1.2 milyon euro kazanan Onyekuru için Everton'a 800 bin euro ücret ödemişti.
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DAHA ÇOK ADA'YI İSTİYOR
Onyekuru, röportajda küçüklüğünde sürekli Thierry Henry'i izlediğini ve onun yaptıklarını tekrarladığını da itiraf etti.
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İngiltere'de oynayabilmek için çalışma iznine sahip olmayan Onyekuru, Anderlecht ve Galatasaray'da kiralık oynama sebebinin ise Premier Lig hayalini gerçekleştirmek için olduğunu ifade etti.
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Bilindiği gibi Paris Saint Germain'de Mbappe ve Neymar'ın geleceği ile ilgili pek çok soru işareti var.
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Her iki futbolcunun da adı önümüzdeki sezon için Real Madrid'le anılıyor...
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PSG büyük fark yedi!
Fransa Ligue 1'de lider PSG, geride kalan haftada Lille'e deplasmanında 5-1 mağlup oldu. Paris temsilcisi maçı kazansaydı ligde şampiyonluğunu ilan edecekti...